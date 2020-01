¡Se soltó! Lucas Zelarayán dijo que la Liga MX es mejor que la Superliga Argentina

El ex jugador de Tigres y ahora integrante del Columbus Crew expresó que en México hay mejor futbol que en su país

Lucas Zelarayán manifestó que en su natal Argentina suelen ser irrespetuosos y menospreciar al futbol de Norteamérica; sin embargo, dijo que para él es mejor la Liga MX que la Primera División de su país.

Lucas Zelarayán sobre la Liga MX y la Argentina: "Yo pienso que la liga mexicana es mejor" pic.twitter.com/AfUUCNuDdq — Rafael Rivera (@RafaDato2) January 16, 2020

“En Argentina somos muy irrespetuosos en ese sentido, que tiramos todo abajo y que la liga mexicana, la MLS no son ligas buenas o de nivel, pero cuando yo llegué a México y enfrente a equipos de acá (Estados Unidos) me di cuenta que hasta por momentos es mejor que la liga de Argentina. Yo he dicho en Argentina que pienso que la liga mexicana es mejor“, señaló el ahora integrante del Columbus Crew a ESPN.

Zelarayán, bien recibido por la afición #Crew96, ahora es jugador franquicia de la #MLS ⚽️pic.twitter.com/vS1CclXmS0 — Muñe (@Marisa_Cisne) January 12, 2020

El mediocampista ofensivo jugó para Tigres 4 años, en los que fue campeón en 7 ocasiones, 4 veces de Liga y 3 de Campeón de Campeones; en este 2020 llegó como el fichaje bomba del Columbus Crew, equipo que pagó la cantidad más alta de su historia por un refuerzo: $8 millones de dólares.

Ahora le tocará demostrar en la cancha que su talento lo vale.