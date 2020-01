Alexandra Ocasio-Cortez promueve mensajes en español en Twitter

¡Hola familía!

Hey everyone!

I’m excited to announce that all my tweets will now be available in Spanish.

Follow my all-Spanish Twitter account at @aocenespanol.

¡Sigue @aocenespanol para ver todos mis tweets en Español! https://t.co/3ss7HcuCCD

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 19, 2020