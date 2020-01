La Casa Blanca destaca 2 logros de Trump para hispanos durante su tercer aniversario presidencial

¿Es real que la bonanza que presume el mandatario llega a todos?

La Casa Blanca publicó una larga lista de los principales logros del presidente Donald Trump durante sus tres años de gobierno, donde destacan dos destacan dos que impactan directamente a la comundiad hispana.

1. Desempleo

“Las tasas de desempleo para los afroamericanos, los hispanoamericanos, los asiáticoamericanos, los veteranos, las personas con discapacidades y aquellos sin un diploma de escuela secundaria han alcanzado niveles récord bajo el presidente Trump”, indica el reporte publicado en la página de la Administración Trump.

La afirmación es real, ya que en octubre el desempleo fue del 3.9%, una tasa menor que el 4.2% de agosto, tendencia que comenzó a la baja desde 2018. Han sido las menores tasas registradas en esta comunidad desde que en 1973. El problema es que los empleos son de bajos ingresos y los latinos pueden perderlo fácilmente.

2. Pobreza

“Las tasas de pobreza para los afroamericanos y los hispanoamericanos han alcanzado mínimos históricos”, afirma.

Este punto requiere de un mayor análisis para hacer afirmaciones de ese tipo, ya que los niños y adultos mayores de esta comunidad están entre los más afectados por la pobresa.

“El ingreso promedio de los hogares hispanos es un poco más de $51,000 dólares, aproximadamente $20,000 dólares menos que el ingreso promedio de los hogares blancos no hispanos”, indica un reporte de la congresista neoyorquina Carolyn B. Maloney (NY-12). “Su riqueza es desproporcionadamente baja—solo una octava parte de los hogares blancos no hispanos. Los latinos son 1.7 veces más propensos que los blancos no hispanos a vivir en la pobreza“.