7 excelentes autos para coleccionar… y luego vender

View this post on Instagram

1969 Ford Mustang Boss 429 Reposted from @mustang.cars.lovesr – Boss 429 Photo by @mustangsfamily Thank you very much 💞💞💞💕 Follow me @mustang.cars.lovesr if you love #fordmustangmach1 #fordmustangshelby #fordmustanggt350 #fordmustangfastback #fordmustang2015 #fordmustangconvertible #fordmustanglegacy #fordmustangboss302 #shelby #shelbygt500 #fordmustang50 – #regrann