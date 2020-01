Las cuatro datos que probarían que gobernadora de Puerto Rico sabía de suministros almacenados tras huracán María

Este martes se esperan nuevas protestas en La Fortaleza contra la mandataria, a quien algunos acusan de actuar negligentemente en cuanto a la distribución de los cientos de artículos de emergencia donados

Mientras los boricuas se preparan para una nueva jornada de manifestaciones en La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, la mandataria intenta reducir el clamor que exige su renuncia tras el hallazgo de almacenes con suministros expirados que fueron donados para los damnificados por el huracán María en 2017, pero nunca entregados.

Los puertorriqueños han denunciado la inacción de la funcionaria en varias instancias, incluso cuando ésta era secretaria de Justica y no sustituta del renunciante gobernador Ricardo Rosselló, a quien por orden constitucional le tocó reemplazar.

En medio de las denuncias públicas de mal manejo de los recursos donados -en gran parte por la diáspora- así como el engavetamiento de investigaciones relacionadas con la entrega de suministros, Vázquez Garced informó hoy que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) refirió a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia los hallazgos de la investigación relacionada con el manejo del contenido de un almacén en Ponce administrado por el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

La gobernadora había ordenado a la agencia realizar una investigación que debía estar completada en un periodo de 48 horas.

Las fotos y videos en el ciberespacio sobre el material almacenada empezaron a circular el sábado.

El informe encomendado fue entregado anoche.

Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos por limpiar su imagen y levantar su credibilidad, los isleños no están complacidos con las explicaciones de la funcionaria, y cada vez son más los reclamos, muchos de éstos en redes sociales, sobre el alegado proceder “negligente” de la mandataria.

Precisamente, en redes como Facebook circulan documentos e información que apuntan a que la primera ejecutiva del país tenía conocimiento de la existencia de estos espacios de recolección de artículos de primera necesidad, y que no diligenció los procedimientos como era debido para que llegaran a tiempo a los boricuas.

Cuatro datos que ponen en aprietos a Vázquez Garced

Chat de WhatsApp

En informes de prensa y en redes sociales circulan fragmentos de la conversación que tuvo, a mediados de septiembre de 2018, la gobernadora con el hoy exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado. En el intercambio, se confirma que la gobernadora no recomendó iniciar una pesquisa sobre el desvío de material y mal manejo de recursos.

“Me enviaron un borrador de comunicado de su oficina sobre el informe de los vagones. No tengo los elementos para opinar del mismo. Entiendo debe ser la OSG quien divulgue los resultados al pueblo. Desconozco la metodología y el proceso llevado a cabo. De hecho, si no hay conducta criminal, no se debe referir a Justicia”, indica Vázquez en un intercambio en un chat de WhastApp con el exsecretario de la gobernación.

A esto, Maldonado contesta: “Ok, cambio el comunicado y no envío el informe a Justicia. Hablamos mañana, y gracias por sus comentarios”. Vázquez responde: “Es lo mejor. Que no haya acción criminal y no requiere intervención de Justicia. Así no me ponen en posición de investigar y emitir opiniones”.

Investigar este asunto implicaba directamente a la primera dama en ese entonces, Beatriz Rosselló, por su intervención en el manejo de la ayuda desde la organización “Unidos por Puerto Rico”, y por ende a su esposo, en ese momento el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

Firma que prueba la existencia de los almacenes

Un documento de agosto pasado nombrado “Plan Operacional en Conjunto de Incidentes Catastróficos en Puerto Rico” establecido por FEMA fue firmado por la entonces secretaria.

El documento, establecido por la agencia federal, evidencia la aprobación del plan de acción por parte de Vázquez Garced en el que también colaboraría el secretario del Departamento de Seguridad Pública de la isla, Elmer Román González, para que los recursos llegaran a la gente y garantizar el “bienestar, seguridad y salud” de los residentes de Puerto Rico en caso de eventos catastróficos. En el documento, se detallaba el establecimiento de almacenes con suministros de emergencia.

Su exsubalterno la desmiente

El despedido secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, dijo en entrevista con el programa Sin Miedo de la estación radial NotiUno 630 que la funcionaria sabía de la existencia de almacenes, no solo el de Ponce, que ha sido el más mencionado.

Durante la entrevista, Gil Enseñat aseguró que la oficina que dirigía cuenta con almacenes de suministros en Río Piedras y Cabo Rojo, y que esa información no se le ocultó a la gobernadora “ni a nadie”.

Gil Enseñat que fue parte de los miembros del equipo de la gobernadoradespedidos como secuela del escándalo de los suministros dijo no le explicaron las razones para separarlo del puesto.

Asimismo, Gil Enseñat expresó que no fue invitado a la reunión con los jefes de agencias e insistió que no ocultó información sobre el material para los afectados por los terremotos.

“Realmente me apena y me duele mucho de la forma y manera, porque entiendo que no era justo para este servidor, dentro de lo que se ha trabajado en la isla, que no me dijeran: ‘mira Fernando, ocurre esto y esto. Yo no tengo tu confianza. Pon tu carta de renuncia’. Y no tengo problema con eso. Esto es libre selección y libre remoción”, sostuvo Gil Enseñat en la entrevista al tiempo que rechazó que haya ocultado información sobre los artículos disponibles para los afectados por los recientes sismos en la isla.

“Espectáculo” político partidista en Patillas

El periodista Benjamín Torres Gotay cuestiona en su más reciente columna “Wanda Vázquez hablándole a la pared” el proceder de la mandataria, también al mando de la secretaría de Justicia, cuando fue a visitar el mencionado pueblo del sur.

El comunicador plantea que la gobernadora acudió por mandato de su entonces jefe, Ricardo Rosselló, a la zona, pero sin la mínima intención de ayudar a los afectados por el sistema.

“Fue menos de un mes después del desastre. Vázquez no fue tan lejos a ver qué necesidades tenía Patillas, cuyo alcalde pertenece a un partido distinto al del gobierno. Toda una secretaria de Justicia, con la abundancia de trabajo crítico que había en aquellos días nefastos, fue a Patillas a hacer algo que hubiera podido hacer cualquier funcionario: verificar denuncias de que el municipio había manejado mal algunas cajas de suministros. El verdadero propósito de la visita se vio en las redes sociales: fue un operativo político contra un alcalde de pueblo pequeño de la oposición”, plantea Torres Gotay en su escrito.