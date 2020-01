Alfonso Herrera fue amenazado por un conductor de Uber con pistola

El actor denunció el terrorífico momento que vivió en EEUU

El actor mexicano Alfonso Herrera denunció a través de Twitter que un conductor de Uber lo amenazó diciendo que tenía un arma en su automóvil.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, escribió la estrella de Sense8.

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos? — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

“Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente“.

En otra publicación, que fue borrada en su cuenta aunque rescatada por otros usuarios de la red social, el famoso contó brevemente lo sucedido.

“Pregunta… ¿Qué harían si un conductor de @uber te amenaza diciendo que tiene un arma en su coche? Por cierto, era un Nissan rojo“, se leía en la publicación, a la que añadió una imagen con las placas del auto, emitidas aparentemente en Florida, Estados Unidos.

Hasta el momento, en ninguna de las cuentas de la aplicación de transporte se ha hecho comentario alguno al respecto.