Elvis Crespo sigue tomando riesgos

El cantante puertorriqueño, que ofrecerá un concierto en el Lehman Center for the Performing Arts este sábado, prepara nuevo álbum

Elvis Crespo está dando los últimos toques a ‘Multitudes’, un álbum que asegura será un fiel reflejo de la nueva etapa que experimenta en su vida.

El merenguero, quien presentó el año pasado ‘Suavemente 20 aniversario’, un disco en el que entregó al público nueve de sus éxitos adaptados a ritmo de plena, explica que transita por una fase marcada por la madurez y la creatividad.

“Ahora tengo un espíritu más fuerte, me he enriquecido con las experiencias y eso se puede ver a través de mi música. En el pasado quizás permití que el ego decidiera por mí en muchas situaciones, pero ahora están por encima de todo Dios, mi familia y mi carrera. Estoy lleno de emoción y deseos de seguir llevando alegría a la gente”, comenta el artista que actuará este próximo sábado 25 en el Lehman Center for the Performing Arts.

Al hablar de los invitados especiales que incluirá su próximo disco, el artista adelanta que su compatriota Manny Manuel le acompañará en un particular tema, ‘Lo niego todo’, una canción del cantautor español Joaquín Sabina.

“Estoy muy feliz por esta colaboración con Manny Manuel que es un gran artista, uno de los mejores intérpretes del género tropical y una excelente persona. Este trabajo no podría ser mejor porque vamos a cantar este tema de Sabina que me gusta mucho y que sé que el público disfrutará”, comenta.

De igual manera, indica que la producción, que espera entregar al público a principios de otoño, le permitió hacer mancuerna con la agrupación Bachata Heightz con la que grabó la canción ‘Aroma de Sofia’, y un tema con el grupo puertorriqueño Limi-T 21 titulado ‘Tiburona’. El cantante suma además a este disco la voz del dominicano Manny Cruz.

“Un aspecto que me llena de satisfacción es que para este disco, del que ya el público conoce el sencillo ‘Abracadabra’ porque salió como bono en la producción ‘Suavemente 20 aniversario’, he trabajado precisamente con el mismo equipo con el que hice la producción ‘Suavemente’”, subraya al mencionar el primer y más famoso disco del cantante como solista, tras su salida del Grupo Manía.

Al referirse a su próximo concierto en la ciudad, explica que la presentación tiene un significado especial. Crespo afirma que Nueva York es el lugar en donde encontró sus primeras influencias musicales.

“Llevo sangre y ritmo puertorriqueño, pero Nueva York es la ciudad que me vio nacer. Recuerdo cuando era muy pequeño, la música que escuchaba mi familia, la energía de las calles y lo que que despertó en mi escuchar por primera vez a los grandes cantantes de salsa y merengue. Mi papá todavía vive en Nueva York, esta será también una oportunidad para compartir con él”, comenta.

El ganador del Grammy Latino que en 2018 grabó ‘Diomedizao’, un disco con ocho canciones en tributo al cantante de vallenato Diomedes Díaz, también reflexiona sobre su trayectoria y lo que considera como una constante en su trabajo.

“Lo que ha permitido que el público siga cantando mis canciones y brindándome su respaldo es la honestidad que pongo siempre en todo lo que hago y el hecho de que no le tengo miedo a los cambios, a tomar riesgos”, afirma y agrega. “El primero y más grande fue dejar el Grupo Manía, justo cuando estaba en su mejor momento, para salir como solista y mostrarle a la gente mi propio estilo”, concluye.

En detalle

Qué: Elvis Crespo en concierto

Cuándo: sábado 25 de enero, a las 8 p.m.

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Blvd W, The Bronx, NY 10468

Información y entradas: http://www.lehmancenter.org