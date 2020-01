Adrián Lastra se confiesa: “Yo sé que si me nominan voy a ir fuera”

"Mi objetivo y mi reto es que toda la gente posible que hay aquí en Estados Unidos me conozca"

Adrián Lastra es sinónimo de pasión, profesionalismo, simpatía, calidez y sobre todo un amante extremo de la perfección, algo que demuestra en cada uno de sus bailes cada vez que pisa la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars’.

A pesar de ser una celebridad en España, él decidió emprender el desafío de aceptar participar en el reality de los domingos de Univision aun sabiendo que muchos del público se preguntarían: “¿Y quién es este españolito tan simpático?”, o “Mira, Pedro el de ‘Velvet'”, como su único trabajo.

Y eso, lejos de enojarlo lo emociona, porque él tiene un objetivo claro ‘conquistar América’, conquistar los corazones de este continente más allá de su personaje de ‘Velvet’, y por eso da el todo por el todo, en especial en el primer baile de cada domingo con la esperanza de no hacer un segundo, y en especial de no quedar nominado, ¿por qué? Con valentía él mismo lo confiesa:

“Yo sé que si me nominan voy a ir fuera”, dice con absoluto conocimiento y humildad.

“Yo sé que mi primera rutina la quiero tener muy fuerte porque mi objetivo y mi reto es que toda la gente posible que hay aquí, en Estados Unidos, me conozca… Yo no tengo tanto público como todos mis compañeros… Yo soy objetivo, por mucho que yo digo que quiero estar aquí con todos vosotros para que me conozcais. Si pasa y me tengo que ir, me voy y soy el más feliz que una perdiz”, asegura.

Decidido a que la gente lo conozca más allá que por lo que salga de su boca, por lo que exprese su cuerpo, este domingo, a las 8/7 Pm Centro por Univision, como todos los que le queden, dejará todo en la pista de ‘Mira Quién Baila All Stars”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...