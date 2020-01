Abogados de Trump en ‘impeachment’ justifican acciones del presidente para retener recursos a Ucrania

Afirman que si eso ayuda a su reelección es de "interés público"

Los abogados del presidente Donald Trump en el proceso de juicio político justificaron las acciones del mandatario para retener recursos a Ucrania, al considerar que todos los mandatario han aplicado el “quid pro quo”.

La afirmación más ágida fue del abogado Alan Dershowitz, quien afirmó que es válido que un presidente de los Estados Unidos condicione una acción, argumento “intereses nacionales”, si eso beneficia su proceso de reelección.

“Todos los funcionarios públicos que conozco creen que su elección es de interés público”, afirmó. “Y tienen razón: su elección es de interés público. Y si un presidente hizo algo que cree que lo ayudará a ser elegido, en interés público, ese no puede ser el tipo de ‘quid pro quo’ que resulte en juicio político”.

Los defensores recibieron las preguntas de senadores demócratas y republicanos, aunque los primeros fueron más incisivos para cuestionar los motivos del mandatario para detener los recursos militares a Ucrania a cambio de investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

La posición de Dershowitz fue completamente nueva en la defensa del mandatario, que se ha centrado en seis aspectos: negar que se condicionaron recursos a Ucrania; que los funcionarios ucranianos rechazan haber sido presionados; que Ucrania desconocía que se habían retenido los fondos militares de ayuda; que ningún testigo pudo conectar la investigación a Biden con la retención de fondos; que se liberaron los recursos sin que hubiera investigación contra Biden, y que las acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso es un esfuerzo demócrata para destituirlo.

La respuesta Dershowitz se dio ante cuestionamiento del senador republicano Ted Cruz preguntó: “Como cuestión de derecho, ¿importa si hubo un quid pro quo?”

Dershowitz respondió que en política exterior hay distintos tipos de ‘quid pro quo’ y argumento que los mandatarios en turno pueden utilizar el criterio de acuerdo a las circunstancias, ejemplificando ayudas a Medio Oriente, a los Palestinos, por ejemplos.

“Si no lo haces, no obtienes el dinero. Si lo haces, obtienes el dinero. No hay nadie en esta Cámara que lo considere de ninguna manera ilegal”, justificó y afirmó que cada presidente de los Estados Unidos ha aplicado ese principio. “Todos tienen motivos mixtos, y para que haya un juicio político constitucional basado en motivos mixtos permitiría que casi cualquier presidente sea destituido”.

La respuesta de Dershowitz desató una reacción inmediata del líder de la minoría demócrata, quien pidió a los gerentes de la Cámara –la especie de fiscales– que refutaran esa respuesta. El encargado de hacerlo fue Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, el cual investigó al mandatario.

“Todos los profesionales de ‘quid pro quo’ no son lo mismo. Algunos son legítimos y otros son corruptos, y no es necesario ser un lector mental para descubrir cuál es cuál”, afirmó.

Los abogados del presidente Trump afirmaron que los funcionarios ucranianos desconocían que los $391 millones de dólares para ayuda militar habían sido detenidos, por lo que no pudo haber una condicionante de parte del presidente Trump.

La senadora Dianne Feinstein (California) pidió a los gerentes de la Cámara responder a esa afirmación, la cual fue retomada por representante Jason Crow (Colorado), quien calificó la explicación de los defensores como “falsa”, citando testigos que formaron parte de la investigación.