Ana de la Reguera batalla con intrusos en su casa

Peludos y hambrientos

Ana de la Reguera comparte que en su jardín hay todo tipo de plantas y árboles y aunque disfruta mucho recorrer el lugar y recoger los frutos que le dan, en los últimos días se ha topado con unos visitantes muy particulares que le han sacado provecho a una de sus plantaciones más frondosas.

La actriz utilizó sus Instagram Stories para mostrar cómo una ardilla se come uno de los aguacates de su patio y confesó que siempre bajan más para comérselos y dejan el lugar todo batido de la cáscara, la pulpa y el hueso que le mastican, situación que ya le empezó a causar ciertas molestias.

“Diario me peleo con las ardillas. Estas canijas se comen mis aguacates y digo, no las culpo porque mi árbol da los mejores del mundo, pero lo que me enoja es que cuando se los comen van dejando restos por todos lados. Después me siento en los cojines que tengo en mi patio y acabo toda embarrada. Miren nada más esto”, dijo Ana mientas se ve a uno de los animalitos disfrutando el hueso del aguacate.

Tal parece que los animales persiguen a la actriz, pues sabe recordar que hace un par de semanas emprendió un viaje a África en donde tuvo la oportunidad de ir de safari y sostuvo un encuentro cercano con leones y gorilas. Asimismo visitó algunas tribus y se empapó de sus costumbres al tiempo que ella les mostraba las suyas.