Kovalev se “echó un clavado” al recibir el golpe de “Canelo”, critica el boxeador Anthony Dirrell

El pugilista estadounidense segura que quieren hacer de "Canelo" el próximo Floyd Mayweather

Saúl “Canelo” Álvarez suma más críticos, esta vez ha sido Anthony Dirrell, quien destacó que el golpe que le dio a Sergey Kovalev no pudo ser tan fuerte, por ello piensa que el ruso se “echó un clavado” a la lona.

El pugilista estadounidense mencionó que Anthony Yarde golpeó mucho más fuerte a Kovalev en su pelea y no lo pudo noquear, así que no cree que el tapatío haya tenido el verdadero poder para mandar a “dormir” al ex campeón mundial semipesado de la OMB.

“Se zambulló, hombre. Todos y su mamá pueden ver eso. Él se zambulló. Por qué Kovalev no fue noqueado por Anthony Yarde si lo golpeó mucho más fuerte que Canelo. Vamos hombre, mantengámoslo real. Es boxeo”, mencionó el monarca de las 168 libras del CMB.

Asimismo, destacó que nadie se atrevió a cuestionar esto, ya que entiende que todos quieren a “Canelo” y lo quieren convertir en el nuevo Floyd Mayweather, aunque está lejos de serlo.

“Sé que a todos les gusta el chico Canelo. Es la cara del boxeo, pero seamos realistas, lo quieren mejor que Floyd, y eso nunca sucedería, nunca”, finalizó Dirrell.