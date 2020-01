Arrestan a padre por muerte de recién nacido en El Bronx

Las autoridades dicen que asfixió a su hijo con una almohada

Teshawn Watkins fue arrestado en relación con la muerte de su hijo de un mes de nacido en El Bronx, dijo la policía de Nueva York.

Las autoridades dicen que el hombre asfixió a su hijo con una almohada, pero no se ha divulgado un motivo para el crimen.

A las 6:17 a.m. del miércoles la policía respondió a una llamada al 911 en Holland Avenue, Olinville. Allí los oficiales encontraron al bebé Kaseem Watkins inconsciente. Fue transportado al Hospital Montefiore North, donde lo declararon muerto.

Según las autoridades, la madre alimentó al bebé alrededor de las 3:30 a.m. antes de volver a ponerlo en la cuna. Ella regresó a las 6:15 a.m. para despertarlo, pero no respondía. El padre supuestamente intentó realizar reanimación cardiopulmorar (RCP).

Un médico dijo que el bebé no tenía signos evidentes de trauma ni problemas médicos conocidos.

Anoche la policía arrestó Watkins(27), quien fue acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, peligro imprudente y de actuar de manera nociva para un menor de edad.