El milagro de Memo del Bosque: “Estoy libre de tumores”

El productor salvó la vida tras dura lucha

Guillermo del Bosque está más feliz que nunca, pues el trasplante de médula ósea al que fue sometido hace algunas semanas fue un rotundo éxito y puede presumir que, por primera vez en tres años, logró vencer al cáncer de huesos que casi le quita la vida por complicaciones derivadas de los tratamientos que recibió.

Conmovido, el productor le mostró a Jorge “El Burro” Van Rankin los últimos estudios que le practicaron en el hospital y en la última parte de la entrevista que le ofreció al conductor de hoy aseguró que ahora se siente más positivo que nunca y está listo para disfrutar el tiempo al lado de su esposa Vica Andrade y de sus tres hijos.

“Todas estas manchas a la altura del abdomen, aquí en la parte de las axilas, en las cervicales y todas estas manchas eran tumores. Esta resonancia me la tomaron el 8 de noviembre de 2019, antes de empezar con el tratamiento. Caes a esta, de enero 22, y como puedes ver, ya no hay tumores, todo está realmente limpio. Estoy feliz con esta noticia que me acaban de dar, es la primera vez en tres años que me dicen “No tienes nada” y eso me emociona muchísimo”, dijo Memo con lágrimas en los ojos.

Para finalizar, el productor señaló que aunque oficialmente ya no tiene cáncer a partir de ahora tendrá que llevar ciertos controles cada seis meses como ponerse vacunas, tomar vitaminas y hacerse análisis de sangre. Asimismo, aprovechó para agradecerle al público todos los mensajes de aliento y muestras de cariño que le enviaron.