Fernando Carrillo suplica ayuda a López Obrador: “Lamento esta locura”

Harto de los rumores en los que lo involucran

El actor Fernando Carrillo pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que se revisen las leyes y que exista una que proteja al gremio artístico de las difamaciones y calumnias sin fundamentos.

Esta petición fue lanzada luego de que el actor aclaró ante medios de comunicación lo publicado en una revista de circulación nacional en la que se aseguró que Carrillo participó en un trío en el que estaba involucrado un transexual.

“Lamentó esta locura, no sé contra quién sea esta publicación, pero yo no estoy involucrado en estos hechos. Creo que tengo bastantes problemas legales, que en algún momento se resolverán, como para ahora tener que explicar a mi hijo que su papá duerme con transexuales y eso no sé vale”, explicó.

Por ello el protagonista de telenovelas como “María Isabel” y “Rosalinda” hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a que se revisen las leyes y que exista una que proteja al medio artístico.

“No sé vale que cualquiera venga a difamar”, apuntó el también empresario, al agregar que él siempre ha sido un hombre que habla con la verdad y que no le da miedo afrentar las cosas.