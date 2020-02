Inquilinos de NYCHA denuncian que el agua invadió sus apartamentos

Residentes de los edificios Douglas Houses de Manhattan están sufriendo inundaciones; exigen soluciones definitivas y no simples reparaciones superficiales

Hace dos años miles de residentes de los edificios de NYCHA (Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York) estuvieron meses tiritando de frío en el invierno y no tuvieron agua caliente. Y ahora, comenzando el 2020, decenas de familias de los proyectos del Upper West Side de Manhattan, conocidos como Douglas Houses, aseguran que sienten que están en Venecia. No porque las edificaciones se parezcan en lo más mínimo a la famosa ciudad italiana de enormes canales de agua, sino porque han tenido que lidiar con inundaciones dentro de sus propios apartamentos.

Así lo denunció la dominicana María Herrera, quien asegura que desde el pasado 17 de enero, cuando uno de los tubos del apartamento ubicado sobre el suyo, en el piso 6, se reventó, la sala de su casa se convirtió en “un río, “y no cualquier río, sino un río de agua hirviente, que la tiene hundida en la desesperación y el estrés.

“Yo duré una semana entera sacando agua sin parar… agua caliente, porque es así mismito que sale. Esto eran chorros y chorros y esto no es de ahora. Los últimos seis años cada vez que viene el invierno se estallan todos los sitios donde hay tubos. Y ellos vienen solo cuando ya hemos llamado a los bomberos unas 90 veces”, dijo la madre dominicana, quien vive en un apartamento del quinto piso. “Yo ya estoy desesperada. Esta vez ese daño acabó con mi televisior, con mis sillas, con mi lámpara, y lo peor es que yo soy una mujer enferma. Yo tengo diabetes y por estar tratando de sacar agua, se me cayó un mueble encima en el dedo y ahora estoy fuñida”.

Y aunque la inquilina asegura que hace un par de días, luego de que todos los residentes afectados se unieron para protestar en una reunión de emergencia, NYCHA envió un equipo de reparación, teme que el agua regrese, porque los arreglos fueron solamente sobre las superficies.

“Este daño segurito va a volver. Y en la bañera también hay un problema de humedad y me asusta que explote un día cuando alguien se esté bañano ahí”, agregó la dominicana, quien manifestó que los días que el daño persistió más, no pudo cuidar los tres nietos que están a su cargo, porque podían quemarse, por lo que sus hijas debieron pagar servicios de niñeras.

Hernando Rivera, quien vive en esos mismos edificios hace 62 años, también asegura que fue víctima de tuberías rotas. En su caso asegura que estallaron en paredes entre la cocina y el baño.

“Ese problema de la inundación lo tuve por buen tiempo, por meses, y lo que hicieron ellos, los de NYCHA, es que vinieron hace una semana, rompieron la pared pero me dejaron eso así. Ellos me dejaron un hueco enorme y me dijeron que iban a venir a volverme a poner la pared, y hasta el día de hoy todavía los estoy esperando”, se quejó el abuelito.

Angel León, quien ha vivido todos sus 45 años de vida en los complejos de Douglas Houses, tiene una queja similar por las inundaciones que las tuberías averiadas y viejas ocasionan. Coincide con sus vecinos en que el problema con la aparición de agua saliendo de techos y paredes llega justo en el invierno, producto del uso de las calderas viejas para producir calefacción. Asegura que reciben calor a costa de agua en sus apartamentos y que las reparaciones que han hecho son incompletas.

“Ellos vivieron e hicieron un roto en la pared y todavía tengo el roto hace tres semanas. Todavía el agua se sigue pasando se me está dañando el piso. La cama tengo que botarla porque estaba al lado de la pared que estaba tirando agua por dentro y se me pudrió… esto es un abuso, estamos con el agua al cuello“, dijo el boricua, agregando que NYCHA se queja de no tener recursos, pero en su opinión, utiliza mal parte de los fondos que tiene que pudieran ser usados en reparaciones de calidad.

“Ellos no me va a dar la cama. Si ni siquiera hacen el trabajo minimo que deben hacer, mucho menos les va a importar si yo tengo un sitio donde dormir ahora o no… La pared está partiendose por el agua. Ellos me dijeron que las tuberías tenían asbesto y rompieron la pared del techo hasta el piso y ahora me dijeron que ya limpiaron los tubos, pero me dejaron ese roto ahí, y el agua sigue saliendo por la cocina y el cuarto”, agregó el inquilino de Douglas Houses. “Ellos si tienen dinero para poner esas cosas para los perros y algunas puertas, pero para arreglar los probelmas de agua en los apartamentos no”.

Carmen Quiñones, presidenta de la Asociación de inquilinos de Frederick-Douglas Houses, denunció que tan solo en el edificio 868 de Amsterdam, donde hay 161 apartamentos, la mitad de los inmuebles han sido víctima de las inundaciones.

“A esto yo lo llamo la ciudad inundada. Esto es inaudito. Son cientos de familias que viven aquí, muchas hispanas y afroamericanas y no es justo que este problema siga sin resolverse, cuando a NYCHA le dieron 30 mil millones de dólares“, aseguró la líder comunitaria, quien dijo que las necesidades reales de los inquilinos son dejadas en la cola y la agencia se limita a hacer arreglos estéticos.

“Como les hicimos mucha presión esta semana, ellos mandaron gente a mirar los daños, pero lo único que están haciendo es arreglar las partes exteriores y no las interiores. Solo están poninedo parches sobre un problema grave que requiere el cambio de las boilas, porque si no hacen eso, el problema va a seguir y se va a empeorar, poniendo en riesgo a nuestra gente, especialmente a los muchos ancianos que viven aquí”, dijo la neoyorquina.

La activista fue más allá y responsabilizó al alcalde Bill de Blasio por problemas como este en Douglas Houses con el agua y las “condiciones terribles” en que vive buena parte de de los mas de 400 mil inquilinos de Viviendas Públicas, por su “negligencia” y por no frenar la corrupción que ella asegura rampea en esa agencia.

“Pueden decir lo que quieran de Trump, y que todos los problemas de NYCHA son por la falta de recursos que no se han dado, pero el monitor que puso HUD está tratando de trabajar, y es NYCHA que ni siquiera sabe responder en qué se gasta el dinero que les dan exactamente. No hay explicación y De Blasio no hace nada para que se haga una verdadera investigación y rueden las cabezas que tengan que rodar y vaya a la cárcel la gente que tenga que ir, porque nos han quitado nuestros fondos en una terrible corrupción que reina allá”, dijo la líder. “De Blasio tiene que irse, porque este problema es como las serpientes, si quitan la cola, vuelve a nacer, entonces para acabar el problema hay que cortarle la cabeza a la culebra para que haya un nuevo manejo y haya justicia con nosotros y no tengamos que tener el agua hasta el cuello como está pasando aquí”.

El concejal del distrito, Mark Levine, criticó que NYCHA no tenga programas efectivos de acción en los edificios para resolver y evitar este tipo de problemas y dijo que estos casos son solo un reflejo de la crisis que a diario viven miles de residentes neoyorquinos de bajos recursos en los cinco condados.

“Douglas Houses es uno de los muchos complejos de NYCHA que necesita urgentemente más inversión y atención. La reciente inundación en Douglass Houses y la falta de respuesta de NYCHA es solo el último ejemplo del fracaso de nuestra ciudad para realizar inversiones adecuadas en estos desarrollos”, manifestó Levine, quien está compitiendo para ser Presidente de Manhattan, al tiempo que dijo que NYCHA solo usa reparaciones de paso y no resuelve los problemas de fondo. “Estas curitas y las soluciones a corto plazo ya no son opciones viables. Necesitamos una inversión inmediata y drástica para que estos desarrollos sean habitables”, agregó el político.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, se mostró del lado de los residentes y coincidió en que las filtraciones denunciadas en los proyectos del Upper West Side deben ser resueltas de manera definitiva y no con pañitos de agua tibia.

“Las inundaciones en Fredrick Douglass Houses han estado ocurriendo durante muchos años, y no se pueden reparar con pintura y yeso. Las causas subyacentes de las inundaciones deben repararse de manera integral. El Concejo Municipal continuará celebrando audiencias y monitoreando las condiciones en el sistema de vivienda pública, desde la falta de calefacción y agua caliente hasta el plomo en los apartamentos. Los residentes de NYCHA merecen vivir mejor”, dijo Johnson.

A pesar de ello, el líder político afirmó urge que el gobierno federal otorgue los recursos necesarios para poder adelantar obras de gran envergadura que pongan fin a los dolores de cabeza que los residentes deben enfrentar todo el tiempo.

“NYCHA ha carecido de fondos adecuados durante años y, como resultado, NYCHA se encuentra en estado de emergencia. Nuestra autoridad de vivienda pública necesita urgentemente más fondos federales para poder abordar problemas crónicos y abordar el mal estado dijo el jefe del Concejo, agregando que la agencia también debe hacer su parte de manera más eficiente. “NYCHA también necesita mejorar, para garantizar que todos sus residentes puedan vivir de manera segura y saludable”.

Ante las quejas, Nekoro Gomes, vocero de NYCHA, admitió que varios apartamentos de Douglas Houses tienen problemas de agua, pero dijo que la agencia ha tratado de atender las emergencias registradas de la mejor manera posible. Al mismo tiempo destacó que la falta de fondos afecta directamente las reparaciones.

“La antigua infraestructura de NYCHA y los años de desinversión federal han contribuido de manera importante a las numerosas filtraciones que se han producido en el 868 Amsterdam Avenue“, aseguró el funcionario, explicando que el pasado 23 de enero NYCHA realizó una “evaluación exhaustiva” de los apartamentos en el edificio para buscar cualquier condición de fuga, áreas que pudieran causar una fuga, así como otras reparaciones relacionadas con el mantenimiento. “NYCHA concluyó esta evaluación general del edificio el 27 de enero. NYCHA ha completado las órdenes de trabajo para todas las áreas problemáticas y continuará programando y realizando todas y cada una de las reparaciones necesarias hasta que se complete”.

Filtraciones de Douglas Houses