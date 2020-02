Padre interrumpe la boda de su hija con un anuncio sorprendente

El padre preparó la sorpresa a su hija durante meses y era un secreto para casi todo el mundo

Toda novia quiere que el día de su boda sea especial. Es su oportunidad de mostrarle al mundo el amor que ha encontrado y que espera la haga sentir especial el resto de sus días.

También es un día único para el novio, pero esta historia gira en torno a la novia y lo que hizo su padre para sorprenderla en su gran día.

El momento conmovedor ocurrió en la boda de Alex y Tommy Ellison, justo cuando la novia estaba a punto de expresar sus votos matrimoniales a su futuro esposo.

Alex estaba a punto de pronunciar las palabras cuando su padre se puso de pie y sorprendió a la audiencia con una actuación que dejó a todos sin palabras. Aunque había estado planeando esta sorpresa durante meses, nadie sabía lo que iba a hacer. Era un secreto especial que quería protagonizar para su querida hija. Sabía que a ella le encantaría, por eso su padre, Neil, practicó mucho para asegurarse que podía hacerlo perfecto.

“Si esto no llega a salir bien, hubiera arruinado la boda de mi hija”, declaró el padre a AWM.

Eso fue lo último que este padre quería hacer. El hermano de Alex tiene autismo, y ella quería incluirlo en la ceremonia de la boda, pero no sabía cómo hacerlo. Sabía que ponerlo en el centro de atención de esa manera empujaría a su hermano a una situación de alta presión. Eso no funcionaría para él, por eso ella no exploró otras opciones que pudieran cumplir su sueño.

Pero poco sabía ella que su padre había pensado en formas de incluir a su hermano en la boda, sin que ella lo supiera.

De los 170 invitados a la boda, solo 12 sabían de la gran sorpresa de Neil. Es por eso que la gran mayoría quedaron en shock cuando el padre se levantó e hizo lo que hizo.

Neil comenzó a hablar y acaparar las miradas de los presentes. Su hija y su marido no sabían por qué estaba interrumpiendo su gran día. ¿Por qué estaba tratando de robarles el foco de atención? Pronto todo se aclaró.

El padre había preparado una actuación para la boda de su amada hija, algo que planeó durante mucho tiempo y para lo que ensayó sin descanso.