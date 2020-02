Le mandó una foto de sus genitales y ella le gastó una broma que difícilmente podrá olvidar

El envío de imágenes no solicitadas de contenido sexual es susceptible de ser denunciado a la policía

Una mujer que recibió una imagen no solicitada de las partes genitales, y aparentemente no tan privadas, de un extraño en Instagram le dió una lección que no olvidará.

Jenn Tisdale decidió bromear con quien le había mandado la foto de su pene y, al hacerlo, se topó con una idea para una aplicación que probablemente se convertiría en un best seller.

Jenn compartió capturas de pantalla del intercambio en Twitter y escribió la historia de lo que había sucedido:

“Esta mañana recibí una foto de un pene no solicitada a través de Instagram, era de un hombre que no conozco. Lo que sigue es una hermosa historia que tejí sobre una aplicación que inventé, ¡debería existir!”.

Fingiendo que no podía ver la foto, Jenn respondió al extraño para disculparse porque usaba un bloqueador de imágenes, lo cual, añadió, es muy útil porque a los ‘hombres tristes y amargados a los que las mujeres nunca los tocan’ a menudo les gusta enviar fotos inapropiadas.

En este punto, el hombre, sin darse cuenta de la trampa en la que estaba cayendo, le da a razón.

Jenn continúa explicándole en qué consiste su aplicación que bloquea imágenes, hasta que deja caer la bomba definitiva y el hombre queda noqueado. Le dice que la aplicación bloqueadora que usa inmediatamente envía la imagen y el perfil de la persona a la policía local.

“Recibiré una llamada de la policía local para preguntar cuándo puedo presentar un informe de acoso sexual. Los hombres que me han enviado fotos fueron arrestados. Es una locura. Un hombre perdió su trabajo y su esposa. La tecnología es una locura“, añadió en su broma al desconocido.

El hombre leyó el mensaje y nunca más respondió.