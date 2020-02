Niña de 4 años celebra su cumpleaños pero nadie llegó a la fiesta; usuarios de redes sociales le dan gran sorpresa

La pequeña Claudia jamás olvidará este día tan especial

Unas usuarias de Facebook originaria de Saltillo, Coahuila, en México, llamadas Yami Andrade y Jasmin Torres, compartieron con sus amigos en esta red social el triste cumpleaños que tuvo su sobrina Claudia, quien festejó sus 4 años de vida de una forma diferente y especial.

Ambas mujeres publicaron fotografías de la fiesta que los papás de Claudia organizaron con mucho esfuerzo para celebrar a su hija, celebración en la que esperaban contar con más de 100 invitados. Increíblemente, nadie llegó.

“Hola me llamo Claudia hoy cumplí 4 años y me hicieron mi fiesta, pero nadie vino y estoy sola. Con mi pastel, mi piñata, mi comida y todo se me quedó. Por eso quiero invitar al que quiera venir a acompañarme los espero en quinta la carreta (sic)”, fue lo que escribieron las tías en Facebook.

En pocos minutos, la publicación se volvió viral y cientos de personas decidieron acudir a la fiesta para así alegrar a la pequeña Claudia y sobre todo, para que no se desperdiciara nada de lo gastado por sus padres. Además, todos acudieron con un regalo para la cumpleañera.

Incluso, hubo varios payasos y botargas que se dieron cita para amenizar el evento.

Las tías agradecieron también en Facebook a todas esas personas que hicieron que algo completamente desolador terminara por ser la mejor fiesta de cumpleaños del año.