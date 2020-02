Pareja de ancianos infectados por coronavirus se despide desde cama de hospital en China

Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una pareja de ancianos presuntamente infectados con el coronavirus en China, quienes se despiden desde sus camas en un hospital.

La mujer y el hombre tienen mascarillas y están en camillas, uno al lado del otro.

Aunque se tienen pocos detalles sobre la procedencia del video, una descripción en Twitter indica que ambos se encontraban en terapia intensiva en una institución médica del país asiático.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020