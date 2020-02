Reportan que Silvia Pinal está grave por una mala cirugía: ella responde

La diva del cine de oro mexicano silencia los rumores

Este martes la noticia de que Silvia Pinal tenía problemas de salud por una mala operación quirúrgica corrió como pólvora. Una revista de espectáculos mexicana aseguró que la diva del cine tenía un grave problema en el rostro.

Fue la propia intérprete quien aclaró los rumores. “¿Qué me inyecté qué? Oriéntenme”, dijo contrariada al ser cuestionada por la prensa.

“No tendría nada de malo operarme, pero en este caso es un rumor”, aseguró. “No sé porque inventan estas cosas”.

Silvia Pinal aseguró que sí se hizo una cirugía estética, pero fue hace mucho tiempo.

“No, hace siglos que mi hice una cirugía, porque necesitaban una caracterización para una película, pero han pasado casi 20 años”.

“Ni tratamientos de belleza me hago, soy una mujer trabajadora, no tengo tiempo”, apuntó. “Me siento bien, pero no a base de operaciones”.

Hay que recordar que su hija Alejandra Guzmán también fue víctima de una mala praxis. Un tratamiento erróneo en los glúteos la llevó casi a la muerte.

“Alejandra está muy bien bendito sea Dios. No sé cuándo regresa a los escenarios”.