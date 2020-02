Angélica Fuentes presumió sus logros en Chivas y ¡quiere regresar al futbol!

Angélica Fuentes fue directora general de Grupo Omnilife-Chivas

La estabilidad económica que han alcanzado las Chivas en el la actualidad, se debe en gran parte al trabajo que hizo Amaury Vergara desde que tomó las riendas del equipo, situación que hoy en día han generado confianza alrededor del equipo y del Grupo Omnilife.

Uno de los personajes non-gratos para ambas empresas es Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara y ex directora general de Grupo Omnilife, quien en su visita a México dejó claro que está totalmente desligada de ambos proyectos. “No, yo ya no tengo nada que ver con Omnilife, con Chivas, Jorge y yo llegamos a un arreglo en donde Jorge obviamente me paga a mí la parte y dejé de tener que ver con Omilife y con Chivas”, señaló Fuentes.

La empresaria mexicana, quien actualmente vive en la ciudad de Nueva York, puntualizó que durante su etapa en Grupo Omnilife, siempre hizo las cosas bien, generando ingresos y estabilidad para la empresa. “Dejé un grupo muy fortalecido, obviamente fue algo muy público. Una de las 100 empresas más importantes, con mejor posicionamiento y números de este país. No sé qué ha sucedido a partir de entonces, sin embargo, cada que el equipo de futbol tiene una mala racha, aunque hayan pasado más de cinco años, me siguen echando la culpa a mí por muchas situaciones”, dijo la ex esposa de Jorge Vergara.

De igual forma, la nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, no descartó la posibilidad de volver a incursionar en el mundo del futbol, pues es un área que siempre le gustó. “Sí sigo con un interés en un deporte muy importante para este país como es el futbol. Es un negocio muy apasionante. Para mí el futbol genera algo o puede llegar a generar si así lo buscas algo fundamental en este país. Eso se llama educación de la juventud. Porque a través del futbol, también puedes generar que los jóvenes y las jóvenes entiendan la importancia de la educación para seguir avanzando. Por supuesto que no tiene que ser Chivas. Hay muchos otros equipos de futbol en este país y sería con ese pensamiento de aportar no nada más un gran espectáculo cada semana, sino algo que verdaderamente le genere un beneficio a la sociedad”, concluyó la ex directora general de Grupo Omnilife.