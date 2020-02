Luis Figueroa cumple sus sueños al lado de Marc Anthony

El cantante actuará como invitado especial en el concierto que ofrecerá el salsero en el Madison Square Garden, como parte de su gira Opus Tour

El cantante y compositor Luis Figueroa asegura que Nueva York es el lugar en donde los sueños se hacen realidad. Para muestra un botón, al poner como ejemplo su próxima visita a la Gran Manzana para subirse a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, apadrinado por la estrella de la música latina Marc Anthony.

El artista de origen puertorriqueño, conocido por temas como ‘La especialista’, ‘Te deseo’ y ‘Hopeless’, adelanta que su público podrá verle el próximo jueves 13 en el Madison Square Garden como invitado especial en el concierto que ofrecerá Marc Anthony como parte de su gira Opus Tour.

“Para mí es realmente un sueño hecho realidad, un honor y una bendición acompañar a Marc Anthony en su gira. Estoy viviendo un momento mágico, porque cantar en Nueva York y en el Madison Square Garden es increíble”, comenta el artista que resultó ganador en la categoría ‘De Cover a Cover’ en Premios Juventud 2016, por su interpretación del tema ‘Flor pálida’ de Marc Anthony.

Figueroa guarda además un as bajo la manga. El artista tiene entre sus planes la presentación de su primer álbum de estudio este mismo año. El cantante, que nació en Filadelfia, cuenta que se trata de una producción cargada de ritmos diversos.

“Estoy muy entusiasmado con el proceso de trabajo de este disco. Puedo decir que hay mucha variedad en esta producción y que abordará diversas etapas del amor y del desamor. También podrán escuchar temas para pasarlo bien en la discoteca, canciones muy alegres”, subraya el cantante, quien cuenta con el respaldo del sello Sony Music Latin.

De igual forma, Figueroa, quien participó en la serie de Telemundo ‘Guerra de ídolos’, junto a Pedro Capó y Christian Pagán, entre otros artistas, habla de su incursión en la industria de la música y de la inspiración que ha encontrado durante su trayecto.

“Me siento afortunado porque he tenido a mi lado a grandes mentores, gente que me ha apoyado y que me ha motivado a seguir dando lo mejor de mí. No siento que mi carrera vaya muy rápido o muy lenta, pienso que las cosas se han dado justo en el momento oportuno”, añade el artista que acompañó al bachatero Romeo Santos en dos de sus giras internacionales.

Figueroa, egresado de Berklee College of Music y quien alcanzó popularidad a través de su canal de YouTube, comparte además los retos que ha encontrado en el camino. En 2018 el cantante se unió al artista noruego EDM Matoma para grabar la canción ‘Telepatía’ y el año pasado trabajó junto a Yashua, en el sencillo ‘Pa Las Babies’.

“La parte más difícil del comienzo de mi carrera fue definir mi propio estilo, encontrarme a mí mismo en medio de tantos géneros, de tantas influencias. La pasión por la música que he sentido desde niño y las ansias de encontrar canciones que me reten vocalmente siguen presentes con la misma fuerza”, concluye el artista que, en 2018, se unió a Sebastián Yatra y Lary Over para crear el tema ‘Por Perro’.

En detalle

Qué: Concierto de Marc Anthony con Luis Figueroa como invitado especial

Cuándo: jueves 13 de febrero, a las 8 p.m.

Dónde: Madison Square Garden, 4 Pennsylvania Plaza

Información y entradas: http://www.ticketmaster.com