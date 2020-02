Conductor de El Gordo y la Flaca asegura que nadie lo respeta en el programa

Raúl de Molina incluso dijo: "Estoy parado aquí porque me pagan por hacerlo..."

Raúl de Molina compartió con los televidentes de El Gordo y la Flaca que de momento está muy preocupado por su estado de salud, ya que desde el viernes de la semana pasada tiene síntomas de influenza, y para colmo de males lleva seis días tomando un jarabe que lleva vencido más de un año.

El conductor comentó junto a Lili Estefan que incluso pidió permiso a la producción del show de Univision para poder ausentarse, pero como no había quien pudiera cubrir su lugar su petición fue rechazada.

Ante su dolencia Carlitos el productor le hizo una broma que no le cayó en gracia a Raúl. “Raúl hay una simple solución para que ya no te sientas mal, quédate parado“, dijo éste. Sus palabras hicieron reír tanto a Lili Estefan como al resto de camarógrafos del programa, menos a Raúl

“Aquí a nadie le tienen respeto. 20 y pico de años haciendo el show, y aquí ni mi esposa me tiene respeto, Carlitos tampoco…”, dijo Raúl. “Estoy parado aquí porque me pagan por hacer esto, y aunque esté enfermo vengo, a no ser que esté muy enfermo. Pero de verdad que es una odisea…”, contó el conductor.

Aquí el vídeo las palabras de Raúl de Molina.