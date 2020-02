Novios transmiten su boda en vivo a invitados para así no cancelarla por el coronavirus

A los pocos días de celebrarse el matrimonio, la mayoría de los invitados cancelaron su asistencia por temor a contagiarse, ya que la pareja recientemente viajó a China

El coronavirus no ha impedido que unos novios pudieran celebrar su boda, claro que de una forma un tanto atípica, ya que tomaron una drástica decisión con el afán de proteger a todos sus seres queridos de esta enfermedad que ya ha cobrado cientos de vidas, principalmente en China.

Joseph Yew y Kang Ting son una pareja que radican en Singapour y que el pasado 24 de enero viajaron a Hunan, provincia china y de donde es originaria Kang, para celebrar con su familia el Año Nuevo Lunar. Una semana después, regresarían a casa para alistar todo para su boda, la cual se llevaría a cabo el 2 de febrero.

El problema fue que a pocos días de celebrarse la boda, varios de sus invitados comenzaron a cancelarles. El motivo: tenían miedo de contagiarse del coronavirus, ya que Hunan limita con Hubei, provincia de la cual Wuhan es la capital y que está en el ojo de todos por ser en donde se originó este terrible mal.

“Algunos de ellos dijeron que no iban a venir. Queríamos posponer la boda, pero el hotel no estaba dispuesto a hacerlo”, dijo Yew a la BBC.

“Dijeron que todo había sido arreglado y que no era negociable ”, agregó. “Así que sentimos que no teníamos más remedio que proceder con la boda”.

Así que los novios tuvieron una ingeniosa idea. Para no perder el dinero de la boda y no poner en riesgo la salud de sus invitados, decidieron celebrar el matrimonio solo para ellos y hacer una transmisión en vivo del mismo para que los demás no se perdieran detalle del mismo, sin necesidad de estar justo ahí.

“Creo que si hubiéramos estado allí, la atmósfera sería diferente. La gente habría sido cautelosa. La radiante pareja hizo sus brindis y discursos por completo durante la videollamada desde una de las habitaciones del hotel, para diversión de sus invitados en el salón de bodas”, indicó la novia.

Al final, 110 de los 190 invitados que tenían contemplados para su boda se conectaron al evento.

“Agradecimos a los invitados por venir y les dijimos que disfrutaran de la cena”, dijo Yew. “No estábamos tristes pero sí un poco decepcionados”, agregó. “Creo que no había otra opción, así que no me arrepiento”.