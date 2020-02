Meadow Walker apareció más ardiente que nunca con un bodysuit transparente en Instagram

Hasta estrellas de Fast and Furious han reaccionado a la candente imagen

Meadow Walker, la hija del fallecido Paul Walker, compartió una ardiente fotografía en Instagram. La joven modelo y activista en favor del medio ambiente se ha dejado ver como nunca antes.

Con un bodysuit negro con transparencias que bajan desde la mitad de sus senos hasta el vientre ha hecho que sus fans se pongan colorados.

Las reacciones de los famosos no se han hecho esperar, y entre ellas está la de la actriz de Fast and Furious, Jordana Brewster. Mientras que la actriz Génesis Rodríguez le ha dejado un candente like en su publicación.