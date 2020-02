Cuántos tipos de turismo existen y quizá no conocías

View this post on Instagram

Quer um destino exótico com comida deliciosa e barato? BORA PRA BELÉM DO PARÁ! ✈ Já tá no ar o vídeo com todas as dicas de o que fazer em Belém do Pará e o que comer lógico! 🎥 Não poderia faltar tacacá, tucupi, maniçoba, uxi, cupuaçu e o verdadeiro açaí! Não conhece nenhum desses? 🤔 passa no link na bio para assistir! Já salva essa foto com o roteiro! ✅ Dia 1 – Começar o dia no Mercado Ver o Peso para provar tapioca e abacatada, ver as feitiços e passar no Mercado de Ferro. Visitar o Forte do Presépio e a Casa das 11 Janelas. Almoçar no Iacitata, pura delícia! Aí visitar a Catedral Metropolitana e o Museu do Círio. Ver o por do sol na Estaçao das Docas! Não esqueça de provar o melhor sorvete do Brasil na Cairu!🍦 Dia 2 – Visitar o Mangal das Garças, provar Tacacá, maniçoba e o verdadeiro açaí no Point do Açaí ou no Manjar das Garças. Congecer a Basílica Nossa Senhora de Nazaré e fazer 3 pedidos ao amarrar a fitinha na grade. Fazer o passeio de barco com a Vale Verde na baía do Guajará. Dia 3 – Visitar a ilha do Mosqueiro ou ilha do Combu Dia 4 e 5 – Ilha de Marajó #belemdopara #estacaodasdocas #visitpara