¡Insólito! Estado estadounidense manda a sus empleados a México para ahorrar en medicamentos

La institución da incluso incentivos a los trabajadores

De Salt Lake City, Utah a San Diego, California, en avión; y de allí, en camioneta, a Tijuana, México: es el viaje que hace periódicamente Ann Lovell, una maestra de 62 años que participa en un programa estatal para obtener los medicamentos que necesita a precios más bajos de lo que costarían en Estados Unidos.

Como ella, una decena de trabajadores públicos de Utah ya participa en esta iniciativa, promovida en 2018 por un representante local republicano, Norm Thurston. La idea es hacerle ahorrar al estado importantes cantidades del dinero que debe pagar para los seguros médicos de sus empleados, al incentivar que estos compren ciertos fármacos, necesarios para ellos, a aproximadamente la mitad del precio en el país vecino, según The Salt Lake Tribune.

The Associated Press asegura que se trata del primer programa de este tipo para trabajadores públicos, y un ejemplo emblemático de los pasos que los estados están tomando para aliviar el alto costo de los medicamentos recetados.

¿Pero qué ofrece a cambio Utah para convencer a estos trabajadores a viajar hasta México? Las tarifas aéreas tanto para el paciente como para un acompañante y un incentivo de 500 dólares por cada viaje, asegura el diario local.

Así, en un viaje de pocas horas, Lovell puede tener acceso al medicamento necesario para afrontar su artritis reumatoide, el Enbrel. Un representante de la compañía Provide Rx acompaña a los pacientes desde el aeropuerto de San Diego hasta el Hospital Ángeles en Tijuana, cruzando la frontera. Después de obtener los medicamentos que buscan y ser atendidos por un médico, estos vuelven a Estados Unidos.

Sin el programa estatal, dice esta maestra, ya no se lo podría permitir. Estuvo pagando 450 dólares en copagos para conseguirlo, una cifra que habría aumentado hasta los 2,400 dólares, según cuenta. Ahora, agrega, “es como si me metiera 1,000 dólares en mi bolsillo”.

En realidad, solo una pequeña parte de los 160,000 trabajadores públicos cubiertos por la aseguradora estatal de Utah pueden acceder al programa. Son los que necesitan algunos de entre una docena de medicamentos especializados, pero que para el estado suponen buena parte del gasto sanitario.

El estado se ha ahorrado hasta el momento unos 225,000 dólares y apunta al millón, según la aseguradora pública local. Y la administración apunta a extender el plan, incluyendo además incentivos para viajes a Canadá, lo que también supondría un ahorro, agrega AP.

Interés creciente por programas de este tipo

En un país en el que el turismo sanitario es una actividad con largo recorrido, la búsqueda de soluciones como la de la administración pública de Utah crece cada vez más. Provide Rx, por ejemplo, también trabaja con una docena de compañías privadas, algunas de las cuales ofrecen programas de bonificación similares a sus propios empleados, dijo el gerente general de la compañía Javier Ojeda.

Y los empleadores que ofrecen incentivos para viajar a México también se encuentran fuera de Utah, según agregó Armando Polanco, CEO de Apollo Vanguard, con cifras para los bonus que pueden llegar a los 3,000 dólares.

No todos creen que el “turismo farmacéutico” sea la opción mejor para encontrar una alternativa al precio prohibitivo de los medicamentos en Estados Unidos. Peter Maybarduk, del grupo de defensa sin fines de lucro Public Citizen, argumenta por ejemplo que las personas pueden encontrar fármacos no seguros en otros países, y es importante no socavar la importancia de los reguladores estadounidenses.

Funcionarios de la aseguradora pública de Utah dicen que los medicamentos que compran los pacientes en Tijuana están estrictamente regulados. Travis Tolley, uno de los responsables del proyecto, afirma que se rastreó toda la cadena de suministro desde los fabricantes hasta la compañía que organiza los viajes a México.