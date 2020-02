Galilea Montijo cuenta le verdad sobre su matrimonio y si está al borde del divorcio

¿Por qué Fernando Reina nunca la acompaña a los eventos?

Galilea Montijo salió a desmentir problemas en su matrimonio con el político mexicano Fernando Reina.

En una entrevista sincera con la revista “¡Hola!”, la conductora de “Hoy” de Televisa contó su verdad.

“Mi esposo siempre me apoya en mis locuras, pero no le gustan las cámaras. Al principio me acompañaba pero veía que lo sufría”, dijo sobre la ausencia de Fernando en eventos y galas junto a ella.

Sobre las versiones que circularon hace unos meses sobre que estaba al borde del divorcio, dijo.

“No sé qué haría si no tuviera una pareja como Fer. Me apoya en todas mis locuras y sabe que si dejo de hacer lo que amo me volvería loca”.

Gali y Fernando han logrado forjar un verdadero hogar, cuyo centro es Mateo, su pequeño hijo.

“Le pido a Dios que me dé la inteligencia y a Mateo la fuerza para reconocer la verdad”.