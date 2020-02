Verónica Castro le confiesa a Galilea Montijo si está dispuesta a regresar a la televisión

La actriz mexicana habla sobre la decisión que la orilló a comunicar su retiro

Luego de que Verónica Castro anunciara su retiro del espectáculo a causa de la polémica generada por la supuesta boda simbólica en la que se le ligó sentimentalmente con Yolanda Andrade, la actriz mexicana revela que la orilló a tomar esta decisión.

En una entrevista concedida a Galilea Montijo para el portal de noticias LatinUs, en donde, sin mencionar el nombre de Yolanda Andrade, la actriz se refirió de esta manera al escándalo que enfrentó hace unos meses: “Muchas veces lo pensé hay muchas piedras en el camino, algunas las pude brincar y algunas no“.

La mamá de Cristian Castro habló por primera vez sobre su retiro anunciado el pasado mes de diciembre y narró qué ocurría en su vida en esos momentos: “Nunca lo había dicho y ahora que lo dije de repente empezó como algo extraño de que todo mundo gritaba, decía e inventaba y además yo pasando por un muy mal momento, porque mi madre que desgraciadamente sigue enferma y yo no la he podido sacar adelante, es difícil sacarla, sinceramente dije no, ya es el momento de mandar todo esto a la fregada yo necesito concentrarme en este asunto que para mí es mi prioridad”.

Pero es gracias a la insistencia del publico de volver a verla en pantalla que la actriz estaría dispuesta a reconsiderar su retiro para regresar a los foros de grabación y consideró que su carrera ha sido como una bendición, ya que ama y disfruta cada personaje que interpreta:

“Cada uno de mis personajes me gusta saborearlo, me gusta quedarme con él un tiempo me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro”, expresó.

Después de su trabajo en la serie de Netflix, ‘La casa de las flores’, la cual fue una experiencia agradable, no descarta regresar a las telenovelas: “Si sale algo bueno, les chambeo”, aseguró frente a Galilea Montijo.

Finalmente, Verónica se despidió y aprovechó las cámaras para enviar un mensaje de agradecimiento a todo su público, quien la apoyó en su decisión de tomarse un descanso.

“Este año ha sido muy importante para mí, muy difícil, creo que el más difícil de mi vida, pero aquí estoy muy agradecida por todas sus palabras sus atenciones, y su entrega para conmigo. Me hacen sentir muy bien y me siento viva, me siento fuerte, me siento firme y estoy con muchas ganas de estar bien”.