Kiara-Liz sobre su nominación: “Espero llegar a la final, pero si no pasa ya estoy super satisfecha”

Kiara Liz Ortega, la ex Miss Puerto Rico, ha recibido el respaldo del público en las dos últimas galas de ‘Mira Quién Baila All Stars’, en la que le tocó estar nominada. Este domingo incluso fue el récord de mayor porcentaje de aceptación de la temporada, con un 62%, que dejó a Adriel Favela fuera.

Sin embargo, para muchos la timidez y el perfil bajo de Kiara no siempre le jugó a favor y el jurado, conformado por Bianca Marroquín, Dayanara Torres y Casper Smart, ha sido bastante incisivos con ella, marcándole constantemente los errores.

Sin embargo, Kiara no se ha rendido, muestra de ello ha sido que ya está en la semifinal.

“Ha sido una noche de muchas emociones, estaba asustada, no sabía qué iba a pasar… Después fui salvada, que es una alegría semi-amarga porque un compañero se va, y después la sorpresa de que estamos los cuatro amenazados nuevamente”, hace de balance de su jornada.

Sabe que, aunque ya haya quedado en la recta final, el próximo domingo puede ser el último, ya que la decisión será en conjunto entre el jurado y el voto popular, y ha quedado enfrentada a los tres mejores bailarines de esta temporada: Kimberly Dos Ramos, Sofía Castro y Adrián Lastra.

“Yo he demostrado que estoy aquí porque semana a semana lo he trabajado, y ya hay personas que desde la primera semana le están diciendo que ya ellos son uno de las competencia máxima… Te estás enfrentando a personas que están considerados, pero nada, ya estoy en la semifinal, y con el hecho de haber llegado hasta aquí me considero ganadora, esto es un logro para mí, agradecida. Espero llegar a la final, pero si no pasa ya yo creo que estoy super satisfecha con todo lo que he hecho en ‘Mira Quién Baila'”, concluye.

