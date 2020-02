Kimberly Dos Ramos habla de su lesión y ‘Mira Quién Baila All Stars’: “Iba a tomar la decisión de salirme”

Entra y mira lo que dice de su futuro en la competencia

Como te contamos Kimberly Dos Ramos lleva un malestar desde hace semanas en el costado de su cintura, algo que se agravó hace unos días cuando, desde los ensayos de ‘Mira Quién Baila All Stars’, debió ser llevada de emergencia al hospital.

Luego de sus dos bailes en la gala del domingo pasado, hablamos con la actriz que nos confesó que si no fuera por su mamá, ya había tomado la decisión de salirse del reality de Univision.

“Una prueba de fuego lo que me tocó y lo que me toca el resto de la semana… Me ven muy entera pero la procesión se lleva por dentro, a ver cómo rinde el cuerpo, a ver qué tanto pueda seguir haciendo, recuperarme rápido”, explica Kim, a quien en su rostro se le ve el dolor y los efectos de los calmantes.

Pero por otro lado, sabe que superó el desafío de bailar dos veces, incluso con el dolor:

“Estoy emocionada porque pude lograr cosas que pensé que no iba a poder lograr, pensé que el miedo del dolor me iba a frenar. La adrenalina, la emoción y mi mamá, que me está acompañando, todo suma y aquí estamos ¡una guerrera!”, nos cuenta.

Pero, ¿qué fue lo que realmente le pasó y qué tiene?

“Mi cuerpo no está acostumbrado y de tantos ensayos, tanta repetición de cargadas, justo ahí es donde está la posición de la mano de los hombres para cargar y se me fue inflamando, e inflamando. Estuve con pastillas, con parches, hasta que un día del dolor no podía respirar, comencé a llorar, estaba la producción e inmediatamente llamamos a la ambulancia, fui a la clínica, pensé que se me había roto una costilla, afortunadamente no, es un esguince muscular, con pastillas, frío, calor, llevarla a ver qué tanto puedo darle“, nos explica.

Como ella misma lo cuenta, su situación de dolor y la inflamación que lo provoca es delicada y aunque el médico le mandó reposo pues pude tardar hasta 6 meses en bajar la inflamación, ella decidió tomar el riesgo de seguir bailando:

“El doctor me mandó reposo, pero también me dijo que era mi decisión, que conozco mi cuerpo mejor que nadie… Yo iba a tomar la decisión de salirme, pero llegó mi mamá de Venezuela y me dijo: ‘Piénsalo, inténtalo, y si ves que no puedes más decides'”.

Aunque esta última gala que le dio el boleto a la semifinal logró dominar el dolor, no todo está dicho: “Yo voy a seguir hasta que mi cuerpo aguante y si ve la necesidad de salir tomaré la decisión, pero por el momento la adrenalina me dice que puedo continuar”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

