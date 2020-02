LOHAS: La nueva forma de viajar y ayudar al ambiente

Conoce las alternativas de turismo ecológico

Viajar es fascinante, hay muchas formas de hacer turismo, pero sin duda, una que está llamando la atención de todo aquel viajero green es la llamada LOHAS o, al menos, es una de las más sobresalientes ya que cuenta con características propias realmente importantes, que van, incluso, más allá el del ecoturismo o del turismo cultural.

¿En qué consiste?

Según el sitio Entorno Turístico, LOHAS hace referencia por sus siglas en inglés para Life Style of Health and Sustainability. Sus viajes debes tener tres pilares: ambiental, social y económico. En cuanto al primero debe ser sustentable al cien por ciento; el social es para dejar beneficios en las comunidades que visitan, más no problemas y, por último, la economía no es un problema, puesto que están dispuestos a invertir lo que sea, siempre y cuando sea destinado a las comunidades.

Lo cierto es que la mayoría de los amantes de los LOHAS está destinado a personas con un alto poder económico, ya que, desafortunadamente, sólo ellos pueden llevar al pie de la letra los requerimientos que exige este tipo de turismo ya que en verdad se piden porque es sumamente importante respetar las reglas ecológicas, de producción y demás, además, hacen énfasis en dar un pago justo a los locatarios y artesanos.

Este movimiento comenzó en los 90 en Estados Unidos y a partir de ahí ha llegado a nuestras épocas con mayor conciencia, incluyendo a empresas que se co prometan con el cambio de vida tanto social como ecológica. ¿Te animas a viajar como un LOHA?

