Lupillo Rivera destapó su corazón: “Belinda es la mujer que más he amado en mi vida”

El cantante aseguró que nunca se quitará el tatuaje con el rostro de la mexicana

Lupillo Rivera confesó lo evidente: se enamoró de Belinda hasta los huesos.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante aseguró que la mexicana es la mujer que marcó su vida.

“Es, fue la mujer que más he amado en la vida hasta este punto. Es una mujer bellísima, Belinda es una mujer completa, es una mujer completa que admiro y la voy a admirar toda la vida porque lo que ella y yo vivimos solo lo ella y yo lo sabemos”, dijo.

Hay que recordar que los detalles del romance entre Lupillo y Belinda se conocieron poco a poco. El tatuaje de Lupillo con el rostro de Belinda es la fiel muestra de que todo escaló muy rápido.

“El tatuaje fue un reto que hicimos y cumplí el reto, le di mi palabra de que nunca me lo iba a quitar, y ahí se va a quedar. No me interesa ponerle algo encima o taparlo, ya ha habido ofertas de gente que hace tatuajes… Hasta el día que me muera ahí va a estar el tatuaje”, agregó.

Aunque el romance no llegó muy lejos, a Lupillo lo marcó para siempre.