“Me encanta”: Belinda habló del beso lésbico que se da con otra actriz

La mexicana está sacudiendo conciencias

Belinda se estrenó en el teatro musical y no lo hizo con una obra sencilla. La cantante estelariza “Hoy no me puedo levantar”, donde entre otras cosas, se besa en la boca con Dai Liparoti.

Al respecto la rubia habló sobre lo que le significa el beso con su coestelar.

“Me siento muy bien porque a Dai también la quiero y la respeto, es una gran actriz y la respeto”, dijo Belinda a la prensa mexicana.

“Como hay tanta química, es un beso, como cualquier otro. Me encanta darle besos, me cae muy bien”, agregó.

El producto Alejandro Gou consideró que Beli es la mejor María que ha tenido en la puesta.

Dai Liparoti es una bella y experimentada actriz de teatro musical que ha participado en obras como “Los miserables”, “Rent” y otras temporadas de “Hoy no me puedo levantar”. La argentina ha logrado también buenas críticas por su papel en la serie “Falsos falsificados”.

Belinda también confesó que el estreno de la obra estuvo a punto de cancelarse porque se enfermó.

“La pasé muy mal, antes del estreno me enfermé. Tuve influenza, me desmayé, fui al hospital”, dijo.