Dulces ideas de desayunos para San Valentín

Desayuno que sabe a postre. Queda delicioso así: 1T de yoghurt de coco 🥥 1/4 T de leche de coco 🥛 1 cdita de fruta del monje 2 cditas de polvo de pitahaya (lo tenemos en @alcachofayromero ) Revuelves súper bien y agregas 1/4 T de chia. Revuelves de nuevo, lo vacías en el recipiente que quieras y listo. Metes al refri como por 30 minutos o toda la noche y le pones de topping lo que quieras. 💛 Yo le puse berries y plátano congelado 🍌 y uf. combinación perfecta. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¿Quieren ver un mini video de cómo hacerlos? Se los puedo dejar en stories. ENJOY. ___________________________________ Breakfast that feels like dessert. It tastes delicious like this: 1 cup coconut yogurt🥥 1/4 cup coconut milk🥛 1 tsp monk fruit 2 tsp pitahaya (dragon fruit) powder Mix everything and add 1/4 cup chia seeds. Let it sit in the fridge for at least 30 minutes to overnight. Top it with your favorite fruit.💛 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I added some berries and frozen banana 🍌…perfect combo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Let me know if you want to see a how-to video. I can add it to my stories! ENJOY.