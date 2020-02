El Salvador busca salida pacífica a la crisis institucional tras el “intento de golpe” del presidente Nayib Bukele por el tema de pandillas

No apruebo la presencia de la @FUERZARMADA en la @AsambleaSV ayer y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un dialogo pacifico para avanzar.

— Embajador Ronald Johnson (@USAmbSV) February 10, 2020