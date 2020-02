Larry Hernández cuenta como Marco Antonio Solís le ayudó a volver a cantar tras su accidente

El cantante estrenó su sencillo "Llorar", tras dos años sin poder cantar

Larry Hernández contó para el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, cómo le costó trabajo volver a cantar tras el accidente que tuvo en bicicleta hace más de dos años y una de las personas que lo ayudaron a volver a cantar fue Marco Antonio Solís.

“Me dijo ¿cómo andas? le dije: bien, pero estoy teniendo muchos problemas con las consonantes.

Al cantante le costó dos años retomar el canto, pues una de las secuelas del accidente impactó directamente a su mandíbula, por lo que no le era posible abrir bien la boca para cantar. Fue por eso que encontró la inspiración para recuperar movilidad, gracias a los consejos de uno de sus ídolos.

“Tienes que empezar con tonos bajitos, hay que usar un saxofón”, contó Hernández que fueron las palabras del Buki.

“Regresé a la casa con muchas ideas, me junte con productores, estamos escuchando trompetas de Luis Miguel, la guitarra es de Joan Sebastian, tuve la fortuna de encontrarme con productores de Juan Gabriel y es algo nuevo para mi, el ser humano es para reinventarse, los corridos han estado en mi vida, la banda y el mariachi, pero este es otro tipo de música”, comentó Hernández mientras se escuchaba “Llorar”, el sencillo que promociona actualmente.

Su nuevo álbum, que sale oficialmente en mayo, contiene sus canciones favoritas de varios de sus ídolos, como Leo Dan, Marco Antonio Solís y Joan Sebastian, de quien retoma este primer sencillo cantado con su nuevo estilo, el cual tuvo que ocupar tras el accidente, pues confesó que antes cantaba corridos, con mariachi o banda, pero este es un estilo completamente nuevo para él.

“Soy fanatico de las letras de Joan y este tema es muy iportante para mi. No es la misma (forma de cantar), sigo siendo el mismo locochón pero no puedo soltarme tanto porque al abrir mi quijada me truena, pero poco a poco voy a estar bien”.

