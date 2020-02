La bachata se apodera de Nueva York en nombre del amor

Celebra este fin de semana cantando y bailando los éxitos de Luis Vargas, Héctor Acosta ‘El Torito’, Frank Reyes, Zacarías Ferreira y Elvis Martínez

La bachata reinará todo este fin de semana en la ciudad a través de un selecto grupo de conciertos dedicados al amor. Se trata varias funciones que traerán a escena a los más destacados artistas del género.

La primera cita es mañana viernes en el concierto ‘Bachatazo del amor’ que tendrá como escenario el United Palace y que reunirá a Elvis Martínez ‘El jefe’, Zacarías Ferreira y a Luis Vargas ‘El rey supremo’. Esta propuesta se completa con la participación de Alex Bueno quien al margen de su carrera como merenguero ha incursionado además en el terreno de la bachata.

Asimismo, en el condado de Queens se conformará un trío que no te puedes perder. Este mismo viernes 14, al finalizar el concierto en el United Palace, Luis Vargas, Elvis Martínez y DJ Lobo continuarán la rumba en la discoteca La Boom, ubicada en el área de Woodside.

De igual manera, Zacarías Ferreira quien cuenta con una amplia discografía de la que se extraen las canciones ‘El triste’, ‘Es tan difícil’, ‘Te dejo libre’ y ‘Adiós chica de mi barrio’, estará en concierto el sábado 15 en Fiesta Night Club, en Nueva Jersey.

Un bachatero que no podía faltar en esta celebración del amor es Frank Reyes. El intérprete de ‘Princesa’, ‘Tu eres ajena’ y ‘Te regalo el mar’ actuará el domingo 16 en Ambiente Lounge en Brooklyn. Reyes cantará al amor por doble partida ese día, porque también se presentará en Caballeros de Colón, situado en el vecindario de Union City, en Nueva Jersey.

Héctor Acosta ‘El Torito’ en El Bronx

El condado de El Bronx también se une a la celebración por el Día del Amor y la Amistad con un concierto por todo lo alto. Este sábado 15 el cantante Héctor Acosta ‘El Torito’, regresará a Lehman Center for the Performing Arts con ‘Enamorado: A Special Valentines’, una función especial que estará cargada de ritmos y en particular de bachatas.

Acosta, quien dio a conocer el sencillo ‘Antes del lunes’ el año pasado, pondrá el público a bailar con canciones como ‘Me duele la cabeza’, ‘Perdóname la vida’ y ‘Tu veneno’, entre otros éxitos. El artista comenzó su carrera en la música con tan solo 15 años y en 1989 se convirtió en vocalista principal de la orquesta Los Toros Band. Tras una galardonada trayectoria con la orquesta, en 2006 el cantante decidió separarse del grupo y formar su propia agrupación.

El Torito, que en 2017 debutó en el prestigioso Teatro Carnegie Hall anunció recientemente que en marzo próximo hará mancuerna con el colombiano Jorge Celedón para ofrecer ‘Bachenato’, un concierto en el que fundirán la bachata y el vallenato en el United Palace.

Talento emergente

Pero no sólo las grandes estrellas del género llenarán de música la ciudad, una nueva generación de bachateros que se abre paso en la industria de la música también se hará sentir durante los festejos por el Día del Amor.

Entre estos relevos figura el cantante, compositor y arreglista Jerick, más conocido ‘El niño lindo’, quien traerá lo mejor de su repertorio a La liga Sport Bar en Trenton, Nueva Jersey, este domingo 16. Jerick es conocido por temas como ‘Beso a beso’ y ‘Casualidad’.

La bachata también estará presente en la zona de Yonkers con un concierto a cargo del cantante Eduardo Acevedo Cabrera, ‘El varón de la bachata’, quien actuará en Blue Red Bar and Grill. El repertorio de este intérprete de bachata incluye ‘La cabaña’, ‘Aquel pajarito (flor prohibida)’, ‘Un par de humanos’ y ‘Ese no es mi hogar’.

Una fiesta en Greenwich Village

El área de Greenwich Village acogerá este viernes, ‘Bachatéame Mamá’ una fiesta consagrada a la bachata. Puedes también aprovechar para integrarte a una clase para aprender nuevos pasos del referido ritmo, la clase está abierta a principiantes y a expertos. Este encuentro, que se repite todos los viernes en Club Cache, contará con los sets de música de un DJ y de sus invitados especiales.