Horrorizan a Elisabeth Moss de “The Handmaid’s Tale” las historias de feminicidios

"No podemos normalizarlo"

Un sentimiento de impotencia invade a Elisabeth Moss cada vez que tiene conocimiento de algún caso de feminicidio, agresión o acoso contra una mujer y, en respuesta, la sociedad hace poco o nada para erradicarlo.

La estrella de la exitosa serie The Handmaid’s Tale en el papel de June Osborne, de 37 años, cuenta, en entrevista, que le preocupa en extremo que los asesinatos de mujeres no se detengan.

“Me alarma que cuantas más historias leo (sobre violencia de género), sigo viendo que en muchos países todavía padecemos esas situaciones. Creo que debemos generar más conciencia social alrededor de una mujer que denuncia un caso así.

“Y también pienso que está en nosotros, como sociedad, no dejar de hablar de ello y exigir que no se normalice, porque a veces creo que lo leemos, nos indigna y pasamos a otro asunto. No, así no debe suceder. Hay que hablarlo, denunciarlo, prevenirlo“, aseveró la actriz.

Precisamente su personaje en la película El Hombre Invisible, que se estrenará a finales de mes, es una mujer (Cecilia Kass) que huye de su esposo, Adrian (interpretado por Oliver Jackson), porque ya no puede soportar las vejaciones y maltratos a los que la somete.

En diversas escenas del largometraje, la protagonista continúa enfrentándose a su todavía marido y pocos le creen lo que le está sucediendo.

“Si lo vemos con un trasfondo muy serio y formal, creo que el discurso es contundente: por más que no le creas a alguien porque tu realidad no te da para eso, otorga el beneficio de la duda.

“Cecilia es una mujer atormentada que pasa por un infierno. Creo que tenemos que poner un alto a estas situaciones que suceden con las mujeres en el mundo. Me da una tristeza profunda, y cuanto más lo denunciemos, más lo hablemos, le daremos visibilidad a un problema que sigue presente”, reiteró.

Tras la notoriedad que ganó como Peggy Olson en Mad Men, y después como Robin Griffin en Top of the Lake, la ganadora del Globo de Oro y del Emmy se ha convertido en una estrella de la TV muy cotizada por su trabajo en la historia de ciencia ficción distópica de Margaret Atwood.

“Adoro lo que ha sucedido (con The Handmaid’s Tale) y me encanta la expectativa, y me fascina que haya fans de lo que está pasando con mi personaje y el resto”, comentó sobre la serie que en unos días comenzará el rodaje de su cuarta temporada, en Toronto.

Postulada al Tony por su trabajo en The Heidi Chronicles, la californiana concluyó unos meses atrás el rodaje de Next Goal Wins, la nueva comedia del alabado director de Jojo Rabbit, Taika Waititi.

“¡Ay! Quedé fascinada con su trabajo, con su creatividad, con su encanto, con su originalidad. Es un neozelandés súper cálido y carismático, muy preocupado por la gente trabajando con él, y sí que la hicimos en grande en el rodaje, me hizo reír bastante.

“Esta película es mucho más comedia que Jojo Rabbit, más ligera, creo, y pienso que también le tendrías que preguntar a Michael (Fassbender) qué piensa de Taika, es que es un genio súper loco. Nadie como él. Jamás, nadie como él”.

En este filme, que quizás se estrene en otoño en EU, la historia sigue a un entrenador alemán que tiene la casi imposible misión de que un equipo americano samoano deje su condición de eterno perdedor para alcanzar el triunfo en un campeonato.

ASÍ LO DIJO

“Siempre que me dicen ‘México’ pienso en cultura y en fiesta, en gente amorosa y en pasión por su trabajo. Adoro México y cada vez que puedo me escapo a visitar muchas de sus ciudades”.

Elisabeth Moss, actriz