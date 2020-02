¡Patadas de ahogado! Monterrey buscaría demandar al Inter de Miami por llamada telefónica de Beckham a Pizarro

Continúa el drama entre Monterrey y el Inter de Miami

Se supone que el reglamento de la FIFA tiene ciertos lineamientos que posiblemente se violaron durante el proceso de transferencia de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami, se ha dicho que uno de los propietarios, Beckham específicamente, contactó al futbolista mexicano por videollamada.

🔥 ¡ESTO SE VA A PONER BUENO! 🔥 Monterrey analiza demandar al Inter Miami por llamada 'prohibida' de Beckham a Pizarrohttps://t.co/vz20IUFyaI — MedioTiempo (@mediotiempo) February 14, 2020

Hoy la directiva y abogados del equipo regiomontano estarían viendo la posibilidad de demandar al equipo de la MLS por hacer una movida medio gandalla (según ellos).

“Lo que sí me preocupa es el tema de la videollamada, porque si Beckham… no sé si pertenece o no a la directiva, no podría hablar con jugadores que tienen contrato. Ya está en manos de los abogados, no sé cómo va a reaccionar el club, la verdad”, comentó en entrevista Duilio Davino.