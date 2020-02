Sanders gana impulso y se perfila como demócrata favorito para pelearle la presidencia a Trump

La victoria del senador izquierdista en New Hampshire incrementó su respaldo en el electorado, según la última encuesta

Bernie Sanders, el senador independiente por Vermont, se coloca como aspirante favorito a la nominación demócrata y consigue distanciarse más de sus rivales, según la encuesta más reciente de Morning Consult.

Tras su victoria este lunes en las primarias de New Hampshire, el socialista democrático ha mantenido su primera posición respecto a la pesquisa anterior pero ha su respaldo entre el electorado ha aumentado en cuatro puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el exvicepresidente Joe Biden -segundo favorito- ha perdido apoyos, por lo que la diferencia entre ambos es de 10 punto porcentuales.

De acuerdo con la encuesta que Morning Consult realizó este miércoles, el 29% de los electores del partido demócrata votarían a Sanders. Biden, hasta hace poco el candidato preferido en las encuestas y también en el aparato del partido demócrata, se queda en el 19% y se acerca peligrosamente al exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg.

El fracaso en las primarias de New Hampshire ha hecho mella en la campaña del moderado Biden, que se agarra al clavo ardiente de las votaciones en Carolina del Norte. Allí espera una sorpresa de la mano de la comunidad afroestadounidense, que hasta ahora había sido su bastión. Sin embargo, los pronósticos nacionales ya no parecen ser halagüeños para el que fuera vicepresidente de Barack Obama.

Detrás de Sanders, Biden y Bloombgerg; el exalcalde Pete Buttigieg se mantiene con un 11% de los votos. Su estrecha victoria en el desastroso caucus de Iowa -donde Sanders ganó por voto popular y él por número de delegados-, le dieron una proyección nacional más cómoda para el establishment del partido. No obstante, los miles de dólares en propaganda electoral del multillonario Bloomberg (que no se presentó en Iowa ni en New Hampshire) están haciendo tambalear su éxito parcial.

Los puestos quinto y sexto lo ocupan las senadoras Elizabeth Warren (de Massachusetts) y Amy Klobuchar (de Minnesota), respectivamente. Klobuchar fue la sorpresa de esta semana en New Hampshire al arrebatarle el tercer puesto a la socialdemócrata Warren. Haber “superado los pronósticos”, como ella misma dijo en su discurso tras el recuento, le ha hecho subir en dos puntos porcentuales en la encuesta de Morning Consult.

La encuestadora aclara que en su pesquisa, que tiene un margen de error de dos puntos porcentuales, participaron 2,639 personas de todo el país que están registradas para votar y que afirmaron que podrían hacerlo en las primarias demócratas o en los comités electorales de sus estados.