Mujer agredida brutalmente por marido en calle de República Dominicana se echa la culpa: “Eso soy yo que me lo busco”

De paso, arremete contra su padrino, quien habría alertado a las autoridades sobre el ataque

La dominicana que aparece en un video mientras es golpeada brutalmente por su esposo en plena calle defendió a su atacante y argumentó que ella provocó la acción.

“Yo quiero hacer un comunicado a través de este medio, que al marido mío le den banda. Eso soy yo que me lo busco. Soy yo que lo provoco, me busco mi golpe”, indica la mujer en el video grabado desde su humilde vivienda.

“Nadie tiene que meterse en eso. Soy yo que me lo busco, mi problema. Al rato estamos matándonos como perro y gato; y al rato, estamos como que no ha pasado nada”, agrega la muchacha de tan solo 20 años.

“La gente lo que no tiene es que meterse en eso para que no salgan tan embarrados. La Policía tiene que darle banda. Nadie me le tiene que llamar la Policía a él. Si no lo llamo yo, nadie los tiene que llamar. Soy yo que decido si lo meto preso o no”, sostiene la fémina.

De paso, arremetió contra la persona que supuestamente alertó a las autoridades: su padrino.

“El a cada rato se la pasa matándose con su mujer y yo no me meto en eso. Yo puedo verla con un ‘aruñón’, y yo no me meto en eso, ni le pregunto tampoco”, plantea.

“El está deportado de España a aquí por agresión…duró par de años preso allá, y mira quién fue que me traicionó”, argumenta la dominicana, cuyo nombre se desconoce.

El hecho se reportó este miércoles en el callejón La Cuaba, en Capotillo, del Distrito Nacional.

La defensa de la agredida generó sorpresa en el ciberespacio, y llevó a que, incluso, expertos en salud mental analizaran su conducta.

“Cuando ella dice ´eso yo me lo busco´, ´yo lo provoco´, ´yo que me busco mis golpes´, eso es parte de lo que dicen las víctimas; porque el agresor, en el lavado de cerebro, le hace creer a la víctima que ella es la culpable, que ella es que lo provoca y ella termina creyéndoselo. Por eso lo repite, porque el agresor le dice ´tú te lo busca´ ´yo te doy porque tú me provocas´”, indicó al Diario Libre la directora del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) en RD, Zoraya Lara.

“Ese es el discurso de todas las víctimas, ése no es el discurso de ella solamente”, explió Lara, quien agregó que la mujer sufre de “distorsión cognitiva”

Lo anterior está vinculado a la falsa creencia de que en los pleitos de marido y mujer nadie debe meterse.

Un informe del rotativo indica que la joven se encontraba en un hogar de acogida, y que las autoridades estaban tras la pista del agresor.