¡Ahora resulta! Alan Pulido no tenía como prioridad ir a la MLS, quería seguir en México

El delantero del Sporting de Kansas dejó entrever que no era del gusto de Ricardo Peláez

Alan Pulido, quien ganó el título de goleo de la Liga MX en el torneo Apertura 2019, declaró que no tenía como prioridad partir a la MLS, sino que prefería seguir en Chivas, sólo que las circunstancias y los cambios lo obligaron a salir de la institución tras el atractivo ofrecimiento que le hizo el Sporting de Kansas, su actual club.

El mexicano dejó entrever que no era un jugador que entrara en el gusto del nuevo director deportivo y que nunca tuvo un acercamiento con él para dialogar sobre su permanencia.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un diálogo con la directiva y me buscó Sporting. Eso me gustó, por eso tomé el reto”, dijo en entrevista para ESPN.

@alanpulido en @ESPN_JorgeRamos “Nunca hable con Peláez y Tena para que me digan si me tenían en sus planes. No quería salir de @Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así” pic.twitter.com/mkDWnVQtvs — DiegoCora_ESPN (@diegocora_ESPN) February 14, 2020

Luego de negar la versión en la que se dijo que él pedía más dinero para quedarse en Chivas, expresó que aún lleva al Rebaño en el corazón y, aunque cuestionó un la calidad de los refuerzos que el equipo contrató, dijo que le dolía ver el mal paso del equipo en la Liga MX.

“El equipo de Chivas lleva más de un año en que no están saliendo las cosas. No se ha logrado cumplir las expectativas que se tenían para este torneo. Se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión y eso influye. Tienen que estar unidos como equipo y tratar de salir de la crisis. Me duele ver a Chivas así, espero que puedan estar en la Liguilla”, finalizó.