Dejan al descubierto el cadáver de una mujer durante todo un vuelo entre Miami y Costa Rica

Niños y pasajeros tuvieron que ver el cuerpo sin vida de una mujer de 83 años

Recientemente una mujer de 83 años murió durante un vuelo de la compañía de bajo coste Spirit Airlines que cubría el trayecto entre el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida) y el Juan Santamaría, en Costa Rica. Una enfermera denunció que la tripulación obligó a los pasajeros, incluidos los niños, a caminar junto al cadáver descubierto de la mujer.

Según Erik Hofmeyer, portavoz de la aerolínea con sede en Miramar, había cinco pasajeros con capacitación médica en el vuelo que ayudaron en la reanimación cardiopulmonar y las azafatas contaban con un desfibrilador.

Horrible! Nurse says Spirit Airlines crew left woman’s corpse uncovered on flight https://t.co/pwc0CttDwd — Anthony Fia (@TeachPeace4all) February 16, 2020

“Creemos que las azafatas utilizaron todas las vías disponibles para ayudar a nuestros pasajeros”, escribió Hofmeyer en un correo electrónico.

Nathalie Albino, que está certificada en reanimación cardiopulmonar y soporte cardiovascular avanzado, no está de acuerdo. La enfermera del Centro Médico Browardh Health quiere que la aerolínea gaste más recuersos en capacitar a los miembros de su tripulación para controlar situaciones de emergencia como la que ella experimentó.

Albino estaba en camino a Costa Rica para planear su boda cuando se ofreció para ayudar a la mujer que no respondía. Albino dijo que ella y otros tres realizaron la reanimación cardiopulmonar. Ella dijo que no fueron asistidos por la tripulación de vuelo.

Después de 35 minutos, un médico que iba en el vuelo la declaró muerta.

“No había nada más que pudiéramos hacer para que volviera”, explicaba la mujer.

La enfermera explicó también que pidieron una manta para cubrir el cadáver de la mujer, pero la tripulación no la proporcionó.

“Tuvimos que quitarle el suéter y ponerlo físicamente sobre su cabeza”, recordó al tiempo que denunciaba que pidieron también alejar el cuerpo sin vida del resto de pasajeros, algo que la tripulación tampoco hizo.

“Solo recuerdo que la azafata me miró y me dijo: ‘No tenemos que abrocharla en su asiento’”, apostilló.

Cuando aterrizaron, el cadáver no fue retirado del avión. En cambio, cada pasajero, incluido su hijo, tuvo que desembarcar y pasar junto a la mujer muerta.

“Fue bastante irrespetuoso. Imagina si es tu madre o tu abuela”, decía el prometido de Albino, Jonathan Bunda, que también iba en el vuelo.