¿Extrañarán a Pulido? Chivas solo sabe meter goles de penal

De los seis goles que llevan en el torneo, cuatro han sido desde los 11 pasos

Son ya poco más de 300 minutos en los que las Chivas de Guadalajara no ha logrado anotar un gol en la Liga MX que no sea a través de un penal. La última vez que lo hicieron fue en la fecha 3 ante Toluca, con una buena anotación de Fernando Beltrán; y a partir de ese momento, el Rebaño acumuló 4 goles, pero todos fueron desde los 11 pasos.

Esto quiere decir que el cuadro rojiblanco atraviesa una severa crisis de generación de juego y también de definición frente al arco rival, pues a pesar de no tener muchas oportunidades de gol por encuentro, ante Tigres y Cruz Azul, Oribe Peralta y Uriel Antuna se convirtieron en villanos del chiverío, al fallar oportunidades muy claras ante la portería.

Haciendo un recuento de los goles de Chivas por la vía del penal, en la fecha 3 ante Toluca el encargado de anotar fue Eduardo López. Una semana después, la misma “Chofis” y Oribe Peralta marcaron ante Atlético San Luis. Contra los Tigres se fueron en blanco; y ahora ante Cruz Azul el encargado de cobrar la pena máxima fue Alexis Vega.

🎥 ¡Adeeeeeentrooooo! ⚽️💨🔥 Así cobró @eduardochof19 para marcar nuestro segundo gol de la noche 👏👏👏 pic.twitter.com/YSaUJekvJj — CHIVAS (@Chivas) January 26, 2020

Cae el primero de las @Chivas gol anotado por @eduardochof19 de penal pic.twitter.com/JRhLl0qR7i — 🇲🇨LOS DE CHIVAS🐐 (@LosDeChivas5) February 1, 2020

Además de la falta de creación de futbol en el ataque, esto también deja claro que en Chivas ni siquiera tienen un cobrador oficial de penales, pues la “Chofis” López se fue a la banca ante Cruz Azul, y el responsable fue el ex choricero, Alexis Vega, y no solo eso, sino que en el juego en el que estuvo Oribe Peralta, el mismo “Cepillo” cobró uno de las dos penas máximas ante San Luis.

La crisis aumenta cuando los penales que se han marcado han estado bajo la lupa del VAR, y aunque fueron señalados, no han estado lejos de la polémica, pues varios ex árbitros han coincidido en que no debieron ser cobrados. Eso si, las Chivas tienen efectividad del 100% desde la pena máxima.

🔥 ¡ADEEEENTROOOOOO! 🔥 Así fusiló @Alexis_Vega9 desde los 11 pasos para igualar el marcador ante la Máquina.#Chivas2020 pic.twitter.com/CxZa0JynRO — CHIVAS (@Chivas) February 16, 2020

La cuestión es, ¿en las 13 jornadas restantes el chiverío dependerá de los penales o comenzarán a concretar las oportunidades que tengan ante sus rivales? Lo cierto es que muchos ya empiezan a extrañar a Alan Pulido, quien la temporada pasada se quedó con el título de goleo.