Sanders figura como el consentido de los hispanos en Nevada

Inmigrantes neoyorquinos dijeron presente en Las Vegas, a una semana del caucus en este estado, es el primero después de Iowa y New Hampshire, donde la población latina es clave

NUEVA YORK.- Un contingente de activistas hispanos se sumó a la Marcha por los derechos de los inmigrantes y la vivienda, celebrada el sábado en Las Vegas, Nevada, en respaldo a Bernie Sanders, uno de los candidatos demócratas a la nominación presidencial.

“Yo apoyo a Bernie Sanders por su propuesta de luchar por el medicare para todos, él ha marcado la diferencia mientras que otros candidatos han presentado propuestas que dejaran atrás a muchos miembros de nuestra comunidad”, dijo Nilda Báez, una residente de Brooklyn.

Báez, activista de Make the Road Action, la organización que promovió la presencia de decenas de hispanos en la marcha en Nevada, agregó que, “el acceso a la salud debe de ser un derecho, y con Sanders en la presidencia lo vamos a lograr”.

Entonando cánticos y pancartas en español tales como: “Nuestro poder, nuestro voto”, “¡Se vive, se siente, Bernie Presidente!”, “Vamos, si se puede, latinos unidos no serán vencidos”, miles de simpatizantes del aspirante demócrata, recorrieron las calles del condado Clark, en Las Vegas, marcando el inicio de las elecciones anticipadas del caucus que tendrán lugar el sábado 22 de febrero.

Respaldo concertado

Make the Road Action, que recientemente formalizó el respaldo a Bernie Sanders, trasladó a sus miembros a las oficinas de su filial en Nevada a partir del primer día de votación anticipada hasta el día del caucus para asegurarse de que sus voces se escuchen en las primarias y para que salgan a votar. Este esfuerzo incluye el escrutinio de 10,000 hogares hasta el 22 de febrero en los vecindarios latinos para asegurar una alta participación y apoyo para Bernie Sanders, en la votación anticipada y el caucus, explicó Daniel Altschuler, coordinador de la organización.

“Como madre indocumentada y con un hijo con DACA, apoyo a Bernie Sanders porque está luchando para la ciudadanía para todos y para poner una moratoria en las deportaciones. Entre todos los candidatos, es el que tiene el mejor plan de inmigración, y estamos en Nevada para asegurar que toda la comunidad en Las Vegas lo sepa” Silvia García, que viajó desde Long Island.

Eliana Fernández, coordinadora de Make the Road Action aseguró que la organización está haciendo todo lo necesario para que sus compañeros en Nevada aseguren el triunfo de Bernie Sanders. Ganar este caucus que es muy importante, enfatizó.

“Sabemos que tiene fuerte apoyo en la comunidad latina y comunidades de color, y tenemos confianza que va a ganar en Nevada. Luego vamos a regresar a casa para asegurar que gane también en Nueva York”, dijo Fernández.

Hispanos registrados

La población hispana en Nevada es de 790,083, lo que representan el 28%, entre ellos 328.000 son personas elegibles para votar, de un total de casi 1.6 millones de votantes registrados activos en total. Según los analistas, en Nevada, donde se cumple la tercera cita, después de Iowa y New Hampshire y es el primer estado con una población hispana significativa.

Por esta razón, una semana antes del caucus, cada uno de los candidatos pugna por mostrar su mejor versión para captar el apoyo del electorado hispano. En este punto, Bernie Sanders que avanza adelante en las encuestas generales, se anotó varios puntos a su favor al encabezar este sábado la marcha, donde la diversidad racial fue evidente y en la que los hispanos fueron los protagonistas.

“Necesitamos que traigas tu abuela, necesitamos que traigas tu tío, necesitamos que traigas a tu mejor amigo, necesitamos que traigas a tu vecino”, dijo en el acto posterior a la marcha, la senadora estatal neoyorquina Jessica Ramos.

En su llamado a la comunidad hispana a participar en el caucus de Nevada, Ramos insistió: “no dejes puerta sin abrir, no dejes piedra sin remover hasta que tengamos a Bernie Sanders como nuestro presidente”.

Los votantes latinos representan casi el 30% y las personas de color el 50% de la población de Nevada. Con 32 millones de latinos elegibles para votar en el país, todos los ojos deberían estar puestos en Nevada, precisó en un comunicado Make the Road Action.

El tío Bernardo Sanders

¡Viva tío Bernardo Sanders!, se leía en una pancarta que portaba el mexicano Francisco J. Mendoza, residente en Las Vegas.

¡Bernie, el país te necesita como su presidente!, destacaba la camiseta que lució Angélica Romero, una voluntaria involucrada en lograr que su comunidad vote. Ella se convirtió en ciudadana estadounidense hace aproximadamente un mes, justo a tiempo para participar y poder hacer una diferencia este noviembre. Angélica proviene de México y ha estado en los Estados Unidos por más de 20 años. Actualmente trabaja haciendo limpieza, en un casino de Las Vegas.

“Tenemos confianza en que Bernie Sanders dará solución a la crisis de vivienda en Nevada”, dijo la inmigrante Ruth Mantilla, que es parte de la sección 8 de vivienda y, aunque tiene un trabajo, el sueldo no es suficiente para vivir en otro lugar.

La DREAMER Erika Capote, madre de dos hijos y esperando un tercero, dijo que marchaba porque sabe lo importante que es luchar por una solución permanente a DACA. Ella cree que Bernie Sanders, es el mejor candidato para abordar esta temática.

Martin Macias ha estado luchando por algún tiempo para que se aprueben los días de enfermedad remunerados ganados en Nevada y para aumentar el salario mínimo.

Martin ha estado trabajando en McDonald’s durante muchos años y es un partidario de Bernie debido a los cambios que puede aportar a este país. Su esposa falleció hace unos años, él y su familia creen que su muerte podría haberse evitado si ella se hubiera ocupado de su salud, pero sin días de enfermedad pagados y siendo la única fuente de ingresos en ese momento, no podía permitirse perder un día de trabajo.

Anthony Girón comentó que, aunque hace unos años era asequible vivir en Nevada, ahora se estaba volviendo cada vez más difícil, por eso se vio obligado a mudarse con otros 8 miembros de la familia provenientes de California. Anthony ha abogado por viviendas asequibles en el estado y continúa luchando por un futuro mejor y cree que Sanders es la mejor opción.

¿Quiénes lideran las encuestas?

Según la firma WPA Intelligence, que realizó una encuesta telefónica en nombre de Review-Journal y AARP Nevada, el 25% de los probables asistentes al caucus demócrata apoyan a Sanders, el 18% respalda al ex vicepresidente Joe Biden, el 13% favorece a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y el 11% apoya al ex gerente de fondos de cobertura Tom Steyer. Tanto el ex alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, como la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, cuentan con el apoyo del 10% de los posibles asistentes al caucus, y el 8% de los encuestados dijeron que estaban indecisos.

La encuesta fue realizada en los días posteriores a las primarias de New Hampshire, del 11 al 13 de febrero; la encuesta tiene un margen de error de 4.8 puntos porcentuales. Los resultados ciertamente están en línea con las tendencias recientes: Sanders ha aumentado en una serie de encuestas nacionales y estatales, y antes de los comités de Nevada, muchos han notado que ha realizado fuertes inversiones en el estado y ha tenido un apoyo incomparable de los votantes latinos.