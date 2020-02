“Los delincuentes son seres humanos que merecen respeto”, dice AMLO (VIDEO)

Dijo que N¿no se debe combatir el mal con el mal. Es mejor enfrentarlo con justicia y siguiendo la sabia recomendación de nuestros antepasados: "Haz el bien, sin mirar a quien"

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los elementos de la Guardia Nacional respeto para los delincuentes, ya que también son seres humanos, declaraciones que han generado polémica en las redes sociales.

“Los delincuentes son seres humanos que merecen, también nuestro respeto, el uso de la fuerza tiene límites”, expresó López Obrador durante inauguración de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional, en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco.

“No se debe combatir el mal con el mal. Es mejor enfrentarlo con justicia y siguiendo la sabia recomendación de nuestros antepasados: «Haz el bien, sin mirar a quien»”, expresó el presidente en su cuenta de Twitter.

No se debe combatir el mal con el mal. Es mejor enfrentarlo con justicia y siguiendo la sabia recomendación de nuestros antepasados: «Haz el bien, sin mirar a quien».

López Obrador dijo que su gobierno impulsó la creación de la Guardia Nacional para garantizar la paz y tranquilidad, pero “sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos”.

Indicó que en la pasada administración no había orden y profesionalismo dentro de las fuerzas armadas, pero que ahora en su gobierno, todo está cambiando.

Las declaraciones de López Obrador desataron una lluvia de criticas en las redes sociales.

“El mal de México lo combatiremos no votando por Morena en las siguientes elecciones. Su gobierno no solo ha abandonado a las mujeres a su suerte, también abandonó a los enfermos y a los niños. ¡Ah! Y me vale que se molestan por mis críticas y exigencias”, escribió un internauta.

"El mal de México lo combatiremos no votando por Morena en las siguientes elecciones. Su gobierno no solo ha abandonado a las mujeres a su suerte, también abandonó a los enfermos y a los niños. ¡Ah! Y me vale que se molestan por mis críticas y exigencias", escribió un internauta.

“Presidente, espero que en algún momento recapacite, la violencia lo va a rebasar y no habrá manera de apoyarlo. la vida de los elementos de la Guardia Nacional debe estar por encima de la vida de los delincuentes”, dijo otra usuaria en Twitter.

"Presidente, espero que en algún momento recapacite, la violencia lo va a rebasar y no habrá manera de apoyarlo. la vida de los elementos de la Guardia Nacional debe estar por encima de la vida de los delincuentes", dijo otra usuaria en Twitter.

Las criticas se siguen publicando en las redes sociales.