“No nos pinten puertas”, pide AMLO a activistas que protestan por asesinato de Ingrid Escamilla

El mandatario dice que no habrá represión contra las manifestantes

MÉXICO – Ante las protestas que han realizado grupos grupos feministas por el asesinato de la joven Ingrid Escamilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que no pinten las puertas y paredes de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, ya que su gobierno está trabajando para que no haya feminicidios y aseguró que no actuará como represor con las manifestaciones.

“Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”, precisó López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica sin violencia”, aseguró el mandatario.

Y es que el pasado viernes las activistas llevaron su protesta hasta Palacio Nacional, donde el mandatario da sus conferencias matutinas. Las feministas trataron de ingresar al recinto, pero no se los permitieron, por lo que comenzaron a vandalizar las puertas del inmueble histórico.

Las activistas protestaron para exigir justicia por el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, quien fue brutalmente asesinada por su esposo, quien no conforme de arrebatarle la vida la desholló y la descuartizó.

Las vísceras y parte de la piel las arrojó al drenaje.

Ante esa situación, el Mandatario federal reiteró que en su Administración se castigará el feminicidio y se trabaja para evitar los crímenes de odio.

“Vamos a estar siempre castigando los feminicidios y evitando que se den estos crímenes de odio.

“Ya lo dijimos, no se vaya a malinterpretar, que no se puede hacer nada que pueda parecer contrario al castigo por el delito de feminicidio”, agregó.

El pasado viernes, colectivos y mujeres organizadas exigieron en Palacio Nacional al Presidente una disculpa por hacer a un lado el tema del asesinato de Ingrid Escamilla para hablar de la rifa relacionada con el avión presidencial.

El mandatario también se refirió al asesinato de la pequeña Fátima, de siete años, cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en bolsas de plástico para la basura.

La fiscalía ofrece una recompensa de más de $100,000 dólares para dar con el asesino.

Las autoridades difundieron un video que muestra a la mujer que se llevó a Fátima de su escuela.