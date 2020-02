¡Qué romántico! La gran sorpresa que Messi le dio a su esposa por San Valentín

View this post on Instagram

Cuando os digo que Leo es el mejor hombre, no es mentira 😍❤️👑 Lo siento… nunca podremos tener un hombre como él, y nunca podremos tener mejor que él.. es IMPOSIBLE 💖 Me muero de amor con esa pareja 💕🤤 . . . #messi #antonelaroccuzzo #thiagomessi #mateomessi #ciromessi #amor #parejas #couplegoals #memuero #losamo