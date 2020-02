Captan a enfermera curando heridas de un indigente y su buen acto se vuelve viral

La joven, que venía de una ardua jornada laboral, se dio el tiempo de atender a un hombre que necesitaba mucho de su ayuda

Un usuario de Facebook, originario de Tijuana, Baja California, llamado Fher Ibarra, compartió en las redes sociales un enorme gesto que, sin querer, presenció mientras se encontraba recorriendo la ciudad fronteriza.

Resulta ser que esta persona se encontraba caminando por la calle cuando de repente, se fijó que en una de las esquinas se encontraba una enfermera atendiendo a un hombre indigente y que se encuentra en silla de ruedas, al cual le estaba curando varias heridas que tiene en las piernas.

“Se llama Mari, mientras esperaba a que pasarán por mí, vi a esta muchacha que había salido de trabajar, se puso a curar el pie de esta persona en situación de calle, no tenía que hacerlo, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo”, escribió Ibarra en su post.

Además, el chico fotografió la acción, en donde se puede ver al indigente, tapándose el rostro, quizá porque lo hecho por esta enfermera, la cual se convirtió en una verdadera “heroína sin capa” lo conmovió hasta las lágrimas.

“Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui”, es como cierra su publicación, la cual pronto comenzó a circular en esta red social y muchos usuarios identificaron a la noble enfermera como Marycarmen Caro Gastelum, quien se ha convertido en todo un ejemplo a seguir.